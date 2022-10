Baker Tilly schort werk voor Bloemendaal op in afwachting van behandeling tuchtklacht

Baker Tilly schort de werkzaamheden voor de gemeente Bloemendaal voorlopig op, heeft de betrokken RA aan de gemeente laten weten in een brief. Het accountantskantoor wil eerst de afhandeling van een tuchtklacht afwachten, meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Drie inwoners vinden de riool- en afvalstoffenheffing in de gemeente te hoog. Een van hen won een rechtszaak daarover, het hoger beroep in die zaak loopt nog. De drie Bloemendalers stelden vragen over de verwerking van het rechterlijke vonnis in de jaarrekening van 2021, maar de accountant stelde dat hij die vragen niet kan beantwoorden vanwege zijn geheimhoudingsverplichtingen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Baker Tilly dat de drie Bloemendalers een gesprek daarover hebben geweigerd, maar zelf hebben zij daar een andere lezing over.

Tuchtklacht de druppel

Hoe dan ook hebben de drie inmiddels een tuchtklacht over de kwestie ingediend bij de Accountantskamer. Dat is niet voor het eerst, want twee raadsleden klaagden eerder al eens de controlerend accountant van Baker Tilly aan. Daar bleef bij de tuchtrechter echter niets van overeind.

De nieuwe tuchtklacht heeft het accountantskantoor echter doen besluiten om nu het werk te stoppen: ’Bezien in het licht van de klacht uit 2020 is door de laatste tuchtklacht de vereiste objectiviteit van zowel de betrokken accountant als van Baker Tilly in toenemende mate onder druk komen te staan’, is in de brief te lezen. Totdat bekend is wat de gevolgen van de tweede tuchtklacht zullen zijn, schort het accountantskantoor de werkzaamheden op.

Hervatting onzeker

Baker Tilly lijkt niet er niet van overtuigd te zijn dat de werkzaamheden op het Bloemendaalse gemeentehuis zullen worden hervat, schrijft de regionale krant. Als er sprake is van het hervatten van de werkzaamheden dan zal dat gaan met ’een verhoging van het risicoprofiel met een grote mate van diepgang bij het controleren van de cijfers’.

Bron:

Accountant staakt werkzaamheden voor gemeente Bloemendaal. Raadsleden en burgers dienen te veel klachten in