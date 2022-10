Tweede Kamer zeer bezorgd over box 3-heffing

De invoering van een nieuwe box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement is al een jaar uitgesteld, maar bij coalitiepartijen in de Tweede Kamer bestaat grote vrees dat ook 2026 niet haalbaar is. Zij willen van staatssecretaris Van Rij weten of de tijdelijke overbruggingsregeling tot die tijd wel stand zal houden.

De zorgen over de afhandeling van de gevolgen van het kerstarrest van de Hoge Raad zijn groot in de Kamer. Een ’tijdelijk stelsel vol met pleisters en plakwerk’, noemt D66’er De Jong de tussenoplossing waar het kabinet mee is gekomen. Een box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement van spaarders bleek eerder niet direct haalbaar, voornamelijk omdat de Belastingdienst dat niet aankan en al volop bezig is met het compenseren van bezwaarmakers.

Meerdere partijen vrezen dat ook 2026 niet haalbaar zal blijken te zijn. ‘Ik denk dat het tijdelijke stelsel permanenter is dan we nu denken’, citeert de Telegraaf PvdA’er Nijboer. D66’er De Jong wil daarom ook dat de Kamer meer regie krijgt over het dossier.

Belastingontwijking

Ook vrezen verschillende Kamerleden belastingontwijking. Voor het bepalen van de belastingheffing bij de overbruggingsregeling is de hoeveelheid spaargeld en beleggingen op 1 januari namelijk leidend. Dat lokt mogelijk uit dat mensen beleggingen tijdelijk op een spaarrekening zetten, en zo nauwelijks vermogensbelasting betalen.

(Telegraaf/FD)