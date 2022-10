Nieuwe investeringsregeling voor plattelandsontwikkeling in de Staatscourant

Er komt een nieuwe subsidie voor plattelandsontwikkeling: Investeringsregeling POP3+ 2022. De regeling is al gepubliceerd in de Staatscourant. Halverwege november is meer informatie over deze subsidie te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidiabele investeringen al te zien

Landbouwers die willen investeren in een modern, duurzaam landbouwbedrijf kunnen wel alvast zien voor welke investeringen er subsidie kan worden aangevraagd. Dit staat in Bijlage 5 van de regeling in de Staatscourant.

Vervolg op eerdere regeling

Investeringsregeling POP3+ 2022 is een vervolg op de subsidie Investeren in groen-economisch herstel. De wijzigingen op deze eerdere subsidie zijn te vinden in de Staatscourant.

Later meer informatie

Halverwege november wordt op de website van de RVO meer bekendgemaakt over het aanvragen, de beoordeling en de voorwaarden. Aanvragen kan vanaf 1 december 2022.

