RJ-Uiting 2022-12: melding maken van man-vrouwverhouding

Grote bv’s en nv’s moeten gaan rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top en subtop, en over streefcijfers. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft wijzigingen hiertoe vastgelegd in hoofdstuk 400 Bestuursverslag.

Het betreft RJ-Uiting 2022-12. De wijzigingen zijn een gevolg van het gewijzigde Besluit inhoud bestuursverslag, dat op 1 juli 2022 in werking is getreden. Door dit besluit bestaat er voor grote naamloze en besloten vennootschappen vanaf verslagjaar 2022 een wettelijke verplichting om een streefcijfer te formuleren voor het aantal mannen en vrouwen in de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de ‘subtop’. Over de doelen en voortgang daarvan wordt jaarlijks gerapporteerd aan de SER en deze informatie wordt tevens vermeld in het bestuursverslag. Dit is opgenomen in de nieuwe alinea’s 400.2020 tot en met 400.2023.

In de RJ-bundel jaareditie 2022 zijn deze wettelijke verplichtingen reeds opgenomen, in hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ in alinea’s 400.2020 tot en met 2023 (en ook ‘wetteksten’ 900.2 en 910.17 ‘Besluit inhoud bestuursverslag’). Omdat de RJ-bundel jaareditie 2022 van toepassing is voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023, benadrukt RJ-Uiting 2022-12 dat deze bepalingen al van toepassing zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

De uiting is hier te downloaden.