HET JAAR VAN (1) Albert Bosch: ‘Hoop dat drukte niet ten koste gaat van begeleiding jonge medewerkers en inbouwen reflectiemomenten’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Albert Bosch, partner bij V&A accountants-adviseurs en verbonden aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Ik vond de inauguratie van mijn collega Niels van Nieuw Amerongen als hoogleraar MKB Accountancy aan Nyenrode University een mooi hoogtepunt. Uiteraard in eerste instantie voor Niels zelf, maar ook voor de sector is het mooi en goed dat er een hoogleraar is benoemd met een specifieke focus op de MKB controlepraktijk.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Niet één persoon specifiek, maar vele mensen om mij heen. Van collega’s leer ik belangrijke lessen en inzichten, niet alleen op vaktechnische onderwerpen, maar juist ook op het gebied van gedrag en cultuur. Het is niet alleen voor klanten een verrijking dat we een gedragsdeskundige in ons team hebben. Maar ook uit discussies met studenten verkrijg ik nieuwe inzichten. En zeker ook in mijn privé omgeving vind ik mensen om mij heen van wie ik leer.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Het is verleidelijk om hier het onderwerp ESG te noemen, of de toenemende aandacht voor onderwerpen zoals fraude, corruptie en continuïteit. Allemaal belangrijke onderwerpen, maar de belangrijkste ontwikkeling vind ik een ontwikkeling die al bijna een decennium gaande is, en dat is het groeiend tekort aan medewerkers. Dit tekort is niet alleen te verklaren door demografische ontwikkelingen, en vooral die constatering baart mij zorgen. Want een logische andere verklaring is dat het beroep van accountant minder aantrekkelijk is geworden.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een (veel) positiever imago, omdat ik vind dat de sector dat verdient.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Ik heb de indruk dat onze beroepsorganisatie, de NBA, haar blik wat meer mag verleggen naar accountants (als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep) en wat minder naar de politiek en aanpalende instanties en commissies. Dat gezegd hebbende wil ik benadrukken dat de NBA ook veel inspanningen heeft gedaan die juist zijn gericht op de ondersteuning van accountants.

Alle accountants in de openbare sector wens ik nóg meer inzicht in haar klanten toe. Ik denk dat dat de basis is voor de diverse werkzaamheden, en die basis kan niet stevig genoeg zijn.

En ik hoop dat alle drukte in de sector niet ten koste gaat van de begeleiding en training van jonge medewerkers en het inbouwen van reflectiemomenten.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Ik ben wat huiverig voor ‘zakelijke kansen’ omdat die bij mij een connotatie hebben van commerciële of financiële kansen. De zakelijke kans voor accountants is om kwaliteit (functionele en technische kwaliteit) boven pecunia te stellen. Veel accountants(organisaties) doen dat overigens al.

En elke accountant die de laatste paar jaar uit het openbare beroep is gestroomd: kom terug. De mogelijkheden en vrijheden om de rol van openbaar accountant in te vullen zoals jij dat wilt zijn nog nooit zo groot geweest.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Endymion Struijs en Antoinette Dijkhuizen vanwege hun organisatie van de Rode Loper debatbijeenkomsten. De muzikale intermezzo’s zijn niet helemaal mijn smaak, maar de inhoud van de debatten en de genodigden die zij weten te strikken resulteren in mooie debatten. En die inspireren mij en leiden tot reflectie.