Werkgevers voorzien minder omzet en verder oplopend personeelstekort

Ruim negen op de tien werkgevers denken dat de werkdruk en het personeelstekort komend jaar niet minder worden en zo’n 60 procent verwacht dat de omzet volgend jaar gelijk blijft of krimpt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het UWV, waar De Telegraaf inzage in heeft gehad.

De uitkeringsinstantie liet bij 2.000 werkgevers peilen hoe ze tegen het komende jaar aankijken. Van die groep denkt een kwart dat het personeelstekort verder gaat oplopen en dat de werkdruk daardoor ook gaat toenemen. Twee derde van de werkgevers heeft grote problemen om vacatures te vervullen en ruim de helft merkt dat de werkdruk in hun bedrijf is toegenomen.

Horeca stelt eisen bij

De grootste druk voelt de horeca, waar 80 procent van de bedrijven maar moeilijk mensen kan aantrekken. Volgens deskundige Rob Witjes van het UWV zijn werkgevers daar dan ook het meest geneigd om hun eisen naar beneden bij te stellen. ‘Ze moeten wel. Bijna twee derde van de horecabedrijven neemt inmiddels mensen aan die niet aan alle kwalificaties voldoen. Een derde geeft iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans.’

Andere werkgevers houden vooralsnog vast aan de zoektocht naar de perfecte kandidaat. Dat verbaast Witjes. ‘Vooral als je ziet dat bijna de helft van de bedrijven denkt dat het volgend jaar alleen maar moeilijker wordt om nieuwe mensen te vinden.’ Vooral in de zorg en de sociale sector is de werkdruk hoog. Werkgevers moeten daar in 2023 energie gaan steken in het behoud van hun personeel, aldus Witjes.

Kosten grotere zorg dan vergrijzing

Bij zes op de tien werkgevers heeft het personeelstekort nu al gezorgd voor een stagerende omzet. Dat speelt vooral in de detailhandel en de sector landbouw, bosbouw en visserij, waar veel ondernemers op krimp rekenen – mede door stijgende energie- en grondstoffenprijzen. Die baren bijna de helft van de bedrijven ernstige zorgen. Met de vergrijzing zitten werkgevers niet zo: de meerderheid denkt dat het grote aantal werknemers dat tegen het pensioen aanzit, niet voor problemen gaat zorgen. In de industrie en het onderwijs ziet een derde van de werkgevers de vergrijzing wel als een matig tot groot probleem.

Met name grotere bedrijven in de landbouw, de financiële sector en de zakelijke dienstverlening gaan investeren in automatisering; in totaal wil vier op de tien werkgevers daar volgend jaar de portemonnee voor trekken.

Bron: De Telegraaf