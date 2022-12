HET JAAR VAN (5) Peter Schimmel: ‘Organisatiepsychologie is here to stay’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Peter Schimmel, forensisch accountant en oprichter van Deskundigonderzoek.nl.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Dat was dit jaar nogal persoonlijk. De aan- en (voor mij goede) afloop van de kluchtklacht tegen mij van de CEO van accon avm, was toch wel de meest ingrijpende gebeurtenis.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Naomi Ellemers en Dick de Gilder hebben dit jaar ‘De Voorbeeldige Organisatie’ gepubliceerd, waarmee zij mij een schat aan nieuwe inzicht hebben geleverd, dat ik zo ongeveer iedere dag in praktijk breng. Of het nou de DWDD kwestie is of een ‘gewoon’ onderzoek naar fraude is, dit boek levert altijd nuttige informatie ter ondersteuning van inzichten op. Organisatiepsychologie is ‘here to stay’.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

ESG, met voor mij de S en G voorop, voor wat betreft mijn eigen rol als voorvechter voor meer aandacht voor corruptiebeheersing (deel van S) en in mijn rol als docent aan Governance University. En weet je wel wat fraude voor een majeure rol speelt als je het over ‘E’ hebt?

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Ik weet niet wie ‘we’ zijn, maar als ‘we’ accountants zijn, dan moet wat mij betreft de focus liggen op het feit dat wij een zeer aantrekkelijk maatschappelijk relevant beroep zijn, waar een ieder zijn toekomst kan laten bloeien.

Welke collega heeft jou in 2022 het meest geïnspireerd of doen verbazen?

Ik weet niet of ik mijzelf kan meten aan Leen Paape als collega (we zijn dat in het verleden even geweest), maar zijn dagelijkse posts op LinkedIn en de daarbij vaak dappere inzichten die hij deelde (vooral gezien de stompzinnige commentaren die sommigen daarop plaatsten), heb ik immer met plezier gelezen en vaak aangehaald in lessen die ik geef. Zijn emeritaat is wat mij betreft te vroeg gekomen.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Hanzo van Beusekom, onze toezichthouder bij de AFM. Ik bewonder Hanzo voor zijn heldere wijze waarop hij voor mij soms moeilijk te aanvaarden ideeën met verve blijft verdedigt, zonder zich af te sluiten voor alternatieven. Daardoor neem ik zijn rol als toezichthouder serieus, heb ik waardering voor hem, maar snap ik ook dat het zwaar kan vallen als je elke dag met etters zoals mij te maken hebt. Hij verdient steun en dus de beste wensen.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Oh, dat kan een liedje op de radio zijn, de slappe lach van mijn kleinzoon, maar soms ook een rake zin in een interview. Luister ‘Georgy Girl’ nog eens uit 1966, een oorwurm, maar met een tekst die heel goed het conventionalisme in groepsdenken laat blijken, in die tijd, om succesvol te kunnen zijn. Dat past goed bij waarover ik soms les geef, als het om beheersing van gedrag gaat in organisaties.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Rust, reinheid en regelmatigheid om een goede (groot)vader en echtgenoot te zijn, gezond te blijven en een rots in de branding als adviseur/onderzoeker voor mijn opdrachtgevers. Dat klinkt wel erg nobel, maar enige ambitie is mij niet vreemd.