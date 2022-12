HET JAAR VAN (6) Johan Berkouwer: ‘Ik wens dat we in 2023 onze blik weer meer naar buiten richten’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer aan Johan Berkouwer, partner en lid van het bestuur van Van Ree Accountants.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

De veerkracht van ons als mensen. In het algemeen blijven we meebewegen met de ontwikkelingen die over ons heen komen. Vanuit welke hoek dan ook. Maar dan blijven bij mij ook bij juist die mensen die daar meer moeite mee hebben. Die tegenstelling is in het afgelopen jaar (weer) groter geworden.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Het is de echo van een advies wat ik een paar jaar geleden van een trainer kreeg. Die observeerde mij eens rustig in onze kennismaking en kwam al snel met het advies: “stop eens met het gevecht tegen jezelf; dat win je nooit”. Die echo sterft nu ieder jaar verder uit. Het gevecht is minder en dat leeft veel ontspannener!

Wat wens je de accountancysector toe?

We raken als sector steeds meer intern gericht. Beheersing, controle en statistische metertjes. Om zodanig kwaliteit te kunnen borgen. Waardoor er mijn inziens minder ruimte komt voor vakmanschap. Het lijkt ook een maatschappelijke tendens: neem de groei in de afgelopen jaren van het aantal ambtenaren en de controlemedewerkers bij de banken. Regels en controle worden meer; ruimte om te ondernemen wordt minder. Ik wens dat we in 2023 onze blik weer meer naar buiten richten. Wat is kwaliteit in de ogen van onze klanten en andere belanghebbenden? Een goede discussie over de balans tussen interne en externe kwaliteit.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Met elkaar onze zegeningen tellen. Waarderen wat we hebben en minder gericht zijn op hetgeen we niet hebben.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Er zijn zoveel kansen! Wij zullen onze duurzame groei doorzetten. We openen nieuwe, kleinschalige, vestigingen. Zo blijven we nauw betrokken op onze collega’s en onze klanten. Daarbij focussen we ons op een selectie aan branches en diensten. En op die lijn gaan wij zelfstandig verder.

Welke collega heeft jou in 2022 het meest geïnspireerd of doen verbazen?

Als ik 1 collega zou noemen, doe ik er 199 tekort.. In het algemeen kan erg genieten van collega’s die in hun persoonlijke ontwikkeling grote stappen maken. Zichzelf verbazen. Dat is samen genieten!

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door heel veel facetten, zoals mijn geloof, gezin, vrienden en familie. Ook door het ontwaken van de natuur of de maneschijn als ik mijn rondje zwem in natuurwater. De natuur gaat gewoon haar gang: iedere dag. Kunstzinnig. Ook door mijn rol in onze organisatie: ik mag bijdragen aan het (werk)geluk van mijn 200 collega’s en dus hun families. En door de vele contacten die ik heb met collega’s, klanten en andere mensen. Een woord, een inzicht, een verbinding. Ook door het overdenken van heel verschillende inzichten van mensen vanuit podcasts en TEDx-talks en het overdenken van een goed boek. Op dit moment is het “Benedictijnse Stuurmanskunst: leidinggeven in dienst van de gemeenschap”. En als ik echt niet kan slapen, dan pak ik mijn HRA-bundel.