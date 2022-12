HET JAAR VAN (7) Olaf ten Hoopen: ‘Regeren is vooruitzien. We worden al een tijd niet meer geregeerd’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer aan Olaf ten Hoopen, bestuursvoorzitter bij MTH accountants & adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Vlak voor covid wilde ik meedoen aan de Africa Classic. In oktober 2022 was het zover. Een week lang fietsen rondom de Kilimanjaro met 50 mensen uit heel Nederland. Doel was om geld in te zamelen voor Amref Flying Doctors. Een Afrikaanse health organisatie. Het was echt onvergetelijk. Samen met een vriend van mij hebben we fijne nieuwe mensen ontmoet, pittige omstandigheden doorstaan en genoten van het landschap en de mensen van Tanzania. Fietsen door Afrika. Dit vergeet ik nooit meer.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Nice Leng’ete hebben we op deze reis ontmoet. Zij heeft een toevluchtsoord opgericht in Kenia voor vrouwen die het ritueel van de vrouwenbesnijdenis willen ontvluchten. Het ritueel ontvluchten betekent ook dat je uitgestoten wordt uit je community. Dat is een enorm offer. Het is Nice allemaal zelf overkomen. Nu geeft ze leiderschapstrainingen aan jonge vrouwen die op hun beurt de cultuur van hun eigen Masai gemeenschap willen veranderen. Amref ondersteunt dat. De les: leiderschap is gegrond op ‘’self esteem’’. Cultuurverandering gaat langzaam en vraagt enorme vasthoudendheid.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Het is evident dat schaalvergroting van kantoren een enorm relevante ontwikkeling is momenteel. Nederland wordt kleiner want de kantoororganisaties worden groter. Het is enorm leuk om deel uit te mogen maken van dat proces. Het vraagt aanpassen, mee veranderen en het opent je ogen voor andere manieren van organiseren. Intuïtie en gezond verstand waren nog nooit zo belangrijk in onze sector.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Regeren is vooruitzien. We worden al een tijd niet meer geregeerd. Ons vooruitzien bestaat tegenwoordig uit het zo zachtaardig mogelijk oplossen van de problemen die een gevolg zijn van kortzichtig handelen. De enige reden dat dit kan is te danken aan onze ondernemersgeest. Zolang we geld verdienen lost geld ook veel problemen op. Maar daar waar het geld niet komt is veel verdriet en teleurstelling. Een arm om iemand heen slaan is vaak een goed idee. Die gedachte hebben de leiders in ons land ogenschijnlijk losgelaten. Artsen zonder grenzen actief in eigen land. Dat was wel echt een dieptepunt.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Voor 2023 zal voor onszelf de belangrijkste zakelijke kans liggen in het zo spoedig mogelijk en zo prettig mogelijk worden van een gezamenlijk bedrijf na onze fusie tussen Moore MTH en Kroese Wevers. De clou van de eenwording zal zitten in vertrouwen en openheid. Elke vraag kunnen stellen en openstaan voor elke vraag wordt daarbij het belangrijkste. Als we goed luisteren naar de mensen in ons team kunnen we eind 2023 al aanvoelen als een nieuw team met een heldere strategie en missie. Een tof bedrijf met goede mensen die plezier hebben in hun vak. Dat is een enorme kans.

Welke collega heeft jou in 2022 het meest geïnspireerd of doen verbazen?

Franc Kapitein. Mijn collega in het bestuur die in het fusie proces enorm waardevol is geweest. Het is niet zo makkelijk om een fusie tot stand te brengen. Mijn nieuwe collega’s hebben daarin ook een inspirerende rol gespeeld. Immers met het team van Kroese Wevers willen we graag samen verder. Dat kan alleen voortkomen uit inspiratie.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

In tijden van fusie is er eigenlijk maar 1 helder doel: zorgen dat onze mensen, en dan bedoel ik alle medewerkers van Kroese Wevers en Moore MTH zich gaan thuisvoelen bij de nieuwe fusieorganisatie en dat we zelf daarin enorm veel plezier hebben.