HET JAAR VAN (9) Lucy Lau: ‘Alleen organisaties die sustainability volledig omarmen zullen future-proof zijn’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Lucy Lau is Director ESG Advisory bij Baker Tilly.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Mijn overstap van ASML naar Baker Tilly deze zomer. Een andere branche, een andere rol. Ik ben nu adviseur, terwijl ik eerst zelf aan de knoppen zat. Die kennis en ervaring komen van pas. Het is een andere dynamiek. Iets wat ik me trouwens niet had gerealiseerd, is dat de gemiddelde leeftijd van medewerkers bij Baker Tilly aanzienlijk lager is dan bij ASML. Dat was voor mij eerlijk gezegd best een verrassing. Een positieve!

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De transitie van ‘Register’ Accountant naar ‘Responsible’ Accountant. Wat ik bedoel, is dat de manier waarop accountants invulling geven aan hun maatschappelijke betekenis sterk in beweging is. Natuurlijk raakt het economisch verkeer verstoord als de cijfers niet kloppen. Die cruciale taak blijft relevant. Maar om in deze tijd van maatschappelijke betekenis te zijn, is meer nodig. Dat is pionieren, want er is geen echt houvast. Dat geeft tegelijkertijd ruimte. We kunnen ons onderscheiden in onze bijdrage aan lange termijn waardecreatie door onze klanten. Daarbij komen dus niet alleen financiële overwegingen om de hoek kijken. Je moet continu in dialoog met je klant zijn, als adviseur blijven wijzen op mogelijkheden en de kans op negatieve verrassingen zo klein mogelijk houden.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Silo’s doorbreken als het gaat om sustainability. De tijd dat je dit kon beleggen bij een aparte afdeling of sustainability officer ligt echt achter ons. Je moet het integraal aanpakken, vanuit alle disciplines, want sustainability raakt aan alles. Ondernemers moeten het sustainability en ESG raamwerk verankeren in alle bedrijfsactiviteiten. Ik sluit me volledig aan bij Pauline van der Meer Mohr. Zij wees er als voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op dat de Nederlandse naoorlogse welvaart is gebouwd op inherent niet-duurzame industrieën. Om ons land terug te brengen binnen de grenzen van een leefbare aarde zijn volgens haar grootschalige en kostbare systeemwijzigingen nodig. Ze stelde dat het bestuur van de vennootschap hiervoor verantwoordelijk is en dit moet worden vormgeven in een visie en strategie die rekening houden met effecten op mens en milieu.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Sustainability – duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen – verdient de volle aandacht. Het belang van stevige mens, milieu en goed bestuur (ESG) doelen naast de traditionele economische doel is niet meer weg te denken. Tegelijkertijd is er nog veel onbekendheid bij ondernemers. We zien toenemende maatschappelijke druk. Ook de verplichte verantwoording op het gebied van sustainability is een katalysator voor verduurzaming. Juist voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, waar Baker Tilly zich op richt, zal duurzaamheid een bepalende succesfactor worden. Sustainability is de nieuwe norm en de ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Alleen organisaties die sustainability volledig omarmen zullen future-proof zijn. Dat geldt ook voor adviesfirma’s.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

De Sustainable Development Goals (SDGs) en in het bijzonder het klimaat. Er zijn al zo veel deadlines en grenzen overschreden. Ik hou me vast aan de gedachte dat mensen onder tijdsdruk tot grote prestaties kunnen komen en dat crisissituaties leiden tot innovaties die eerder niet voor mogelijk werden gehouden. Denk aan de uiterst snelle ontwikkeling van COVID-vaccins. Het laat zien wat er mogelijk is als er geen tijd te verliezen is, als belangen opzij gezet worden en mensen samen de schouders eronder zetten. Ook in het groot moeten silo’s worden doorbroken. Maar laten we ons niet rijk rekenen. Het is beschamend hoeveel kostbare tijd verloren is gegaan in de bestrijding van klimaatverandering.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door de denkwijze van kinderen. Ze weten zaken treffend en puur te verwoorden. Ik merk dat thuis ook dagelijks als we het hebben over het klimaat of de oorlog. Volwassenen zijn bang om voor naïef versleten te worden. Kinderen hebben daar geen last van. Hun oplossingen voor complexe zaken zijn natuurlijk vaak onhaalbaar, maar het is ook ontwapenend. Ze zetten me aan het denken.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Ik maak quality-time vrij voor mijn kinderen en wil hun transitie naar tiener/jong volwassenen bewust en samen met hen meemaken. Mijn ouders waren daarvoor vroeger niet goed in de gelegenheid. Mijn zoon is 12 en zit net op de middelbare school. Mijn dochter van 11 volgt volgend jaar. Zij zit duidelijk nog in een andere fase dan haar broer. Zakelijk ben ik erg gemotiveerd om met mijn collega’s de sustainability-propositie van Baker Tilly goed neer te zetten in de markt en ons verder te ontwikkelen als preferred sustainability-advisor.