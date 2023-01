RA niet kritisch genoeg op gunstige winstprognoses Travelbird, drie maanden doorhaling

Een succesje voor curator Padberg in het faillissement van reisorganisatie Travelbird. De controlerend accountant bij de eind 2018 gefailleerde reisorganisatie heeft zich volgens de Accountantskamer te weinig professioneel-kritisch opgesteld en krijgt een tijdelijke doorhaling van drie maanden opgelegd. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd bericht op de website van de Accountantskamer. De uitspraak van de tuchtrechter is nog niet gepubliceerd.

TravelBird ging eind 2018 failliet en maakte daarna met nieuwe eigenaren al snel een doorstart. De curator is nog altijd druk met de afwikkeling van het faillissement en klaagde de controlerend accountant aan bij de Accountantskamer, bleek eind 2021 uit het faillissementsverslag. De RA heeft drie jaarrekeningen van Travelbird gecontroleerd en goedgekeurd. In de jaarrekeningen is volgens de curator ten onrechte telkens een actieve belastingvordering (voorwaartse verliescompensatie) verwerkt.

Klacht gegrond

Die klacht is gegrond. Uit wat de RA ter zitting heeft verklaard heeft de Accountantskamer niet kunnen vaststellen dat hij de controle van deze posten met een professioneel-kritische instelling heeft gedaan. De accountant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij bij zijn controle voldoende aandacht heeft besteed aan de vraag of de prognoses van omzet en winst, waarop de actieve belastinglatenties waren gebaseerd, aanvaardbaar waren en aan de vraag of de verwachting reëel was dat de geleden verliezen volledig met toekomstige winsten fiscaal gecompenseerd konden worden. De prognoses met betrekking tot omzet en winst wisselden nogal en gingen vaak uit van een sterke groei. De RA heeft zijn controlewerkzaamheden op dit onderdeel onvoldoende gedocumenteerd, oordeelt de tuchtrechter.

De Accountantskamer legt daarom de maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van drie maanden op aan de RA.

MH