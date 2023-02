Fiscus heft fictief hoog rendement: 6,17 %

Wie meer dan €50.000 aan vermogen heeft – of €100.000 voor wie samenleeft als fiscaal koppel – krijgt te maken met een fictief hoog rendement in de beruchte box 3, meldt De Telegraaf.

Zo berekende vermogensexpert René Bruel van ABN AMRO MeesPierson dat na het spaartaksdebacle, nu de mensen met “overige bezittingen” weleens de pineut kunnen zijn. In 2023 wordt volgens Bruel over het vermogen – dat niet in de categorie “banktegoeden” valt – een rendement van 6,17 procent gerekend. Over 2022 gaat het om 5,53 procent.

„Een pittig percentage voor bijvoorbeeld tweedehuizenbezitters als de huizenprijzen dit jaar blijven dalen, zoals voorspeld is.” Beleggers zitten dan vast aan het veronderstelde rendement van 6,17%, terwijl het werkelijke rendement veel lager uit zal vallen voor dat jaar. Ook staat nu vast dat dit percentage in 2024 zal uitkomen op 6,04 procent, zo berekende Bruel.

De berekening van Bruel klopt, laat het ministerie van Financiën aan het FD weten. Het is echter nog onzeker of de formule die daar tot nu toe voor is gebruikt ongewijzigd blijft. Die kan veranderen naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, aldus Financiën.

(Telegraaf/FD)