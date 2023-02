OM krijgt volledige onderzoek Deloitte naar fraude Pels Rijcken

Het onderzoek naar de fraude van landsadvocaat Pels Rijcken is een nieuwe fase ingegaan. Dankzij een besluit van de rechter-commissaris beschikt het OM sinds kort over geheime gespreksverslagen die mogelijk nieuw licht werpen op wat er nou precies is gebeurd bij het kantoor van de landsadvocaat. Daarover schrijft het Financieele Dagblad.

Het eminente notaris- en advocatenkantoor worstelt met de erfenis van voormalig topman Frank Oranje. Die bleek jarenlang geld (in totaal zo’n € 12 miljoen) verduisterd te hebben van klanten. Oranje beroofde zichzelf in november 2020 van het leven toen het net zich om hem sloot en het nieuws van de fraude naar buiten zou komen.

Geheimhouding

De recent vrijgegeven gespreksverslagen van verhoren met collega’s van Oranje worden door het OM gebruikt in het lopende strafrechtelijk onderzoek. De documenten moeten licht werpen, aldus het FD, op het interne onderzoek naar de fraude door Deloitte Forensic & Dispute Services. Dat onderzoek werd in juli 2021 afgerond maar Pels Rijcken weigerde het volledige onderzoek te delen met het OM wegens het verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht. De rechter-commissaris heeft die argumenten van tafel geveegd. Mogelijk geven de gespreksverslagen ook inzicht in de mechanismes, patronen en informele relaties binnen Pels Rijcken die mogelijkerwijze in strafrechtelijke zin relevant zijn. Dat kan helpen bij de zoektocht naar mogelijk andere te vervolgen medeschuldigen.

Eenmansactie

Pels Rijcken houdt, gesteund door het onderzoek van Deloitte, vol dat de fraude een eenmansactie van Oranje is geweest. Maar het OM heeft vanaf het begin de mogelijkheid open gehouden dat er meer medewerkers van de landsadvocaat bij de malversaties betrokken waren. Ook sluit justitie nog altijd niet uit dat de vennootschap van Pels Rijcken strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Zo staat al vast dat het interne toezicht tekortschoot. Ook loop er een onderzoek naar de weduwe van Oranje. Tegen haar heeft notarieel toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) vorig jaar aangifte gedaan wegens schuldwitwassen. Zij kan geprofiteerd hebben van de door haar echtgenoot verduisterde miljoenen.

Bron: FD