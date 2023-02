Belastingdienst verstuurt informatiebrieven aan niet-bezwaarmakers box 3

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend.

Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de Belastingdienst. Actie vanuit de belastingplichtige of de gemachtigde (accountant of belastingadviseur) is niet nodig.

In de informatiebrief staat:

Een ontvangstbevestiging van het ingediende beroep of bezwaar.

Meer informatie over de aankomende massaal bezwaar plus-procedure.

De boodschap dat men automatisch meedoet en daarom geen individueel verzoek hoeft in te dienen voor de overige jaren (2017 tot en met 2020), als ze dat nog niet hebben gedaan.

Het verdere verloop van de procedure en de mededeling dat zij hierover automatisch bericht ontvangen.

De Belastingdienst stuurt de brief naar degene die het verzoek heeft ingediend. Dit kan de belastingplichtige zijn, of de gemachtigde van de belastingplichtige. Zijn er meerdere verzoeken over verschillende jaren ingediend? Dan stuurt de Belastingdienst per verzoek een informatiebrief.

Voorbeeldbrieven

Voorbeeldbrief Massaal bezwaar plus box 3

Voorbeeldbrief Ontvangstbevestiging van uw bezwaar