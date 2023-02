‘Denk aan stijgende invorderingsrente bij aflossen corona-belastingschuld’

Sneller aflossen van corona-belastingschulden kan een hoop invorderingsrente schelen, tipt Flynth. Die rente gaat in stappen weer omhoog naar het niveau van voor de pandemie.

Bedrijven mogen de door corona uitgestelde belasting terugbetalen over een periode van vijf jaar, gerekend vanaf 1 oktober 2022. ‘In sommige gevallen is zelfs verlenging van die termijn naar zeven jaar mogelijk.’ Maar over die termijn moet wel invorderingsrente worden betaald. Die was vanwege corona vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4 naar 0,01 procent. De rente gaat nu stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli vorig jaar was het percentage invorderingsrente 1 procent, op 1 januari is dat verhoogd naar 2 procent. De volgende verhogingen staan gepland voor 1 juli (3 procent) en 1 januari volgend jaar (4 procent). ‘Wij adviseren u dan ook om te beoordelen of het voor u mogelijk en zinvol is om de uitgestelde belasting eerder af te betalen. U beperkt dan in ieder geval de te betalen invorderingsrente’, aldus Flynth aan ondernemers.