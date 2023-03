Medewerkers met schulden: zo kan uw klant ermee omgaan

Duurdere boodschappen, hogere energiekosten en minder spaargeld. Steeds meer huishoudens komen hierdoor in de knel. De verwachting is dat het aantal mensen met schulden toeneemt. Dit heeft ook invloed op werkgevers; uw klanten. Verzuimspecialist Sazas neemt u mee langs de cijfers, gevolgen en manieren waarop uw klant hiermee om kan gaan.

De situatie nu in cijfers

Nederland telt een half miljoen huishoudens met problematische schulden. Dit betekent dat iemand langere tijd geen rekeningen kan betalen, er betalingsachterstanden zijn en er geen geld is om de schuld te betalen.

Nog meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) schat dat er 1,5 miljoen huishoudens zijn die het moeilijk vinden om rond te komen. Hun rapport uit november 2022 laat zien dat 42 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar één of meerdere betalingsproblemen had, zoals niet kunnen pinnen, betalingsherinneringen ontvangen of dat automatische incasso’s niet kunnen worden afgeschreven. Dit speelt niet alleen bij Nederlanders met een laag inkomen. Nibud ziet dat huishoudens met hogere inkomens ook steeds meer moeite hebben om rond te komen.

Deloitte, een aanbieder van financiële en zakelijke dienstverlening, richtte zich in haar onderzoek op werkgevers. Zij zochten uit dat 80 procent van de werkgevers nu medewerkers met geldzorgen heeft (2022). In 2022 vroeg 10 procent van de huishoudens een voorschot op het salaris bij de werkgever. Vier jaar geleden deed slechts 4 procent dat (Nibud, 2022).

Groei aantal schulden verwacht

Volgens ABN AMRO laten verschillende cijfers zien dat het aantal schulden verder gaat stijgen (2022). Zij noemt daarvoor verschillende oorzaken, zoals minder kunnen kopen met hetzelfde inkomen (koopkrachtdaling). Hierdoor moeten mensen steeds vaker hun spaargeld opnemen. Ook werkloosheid door het failliet gaan van bedrijven wordt als oorzaak genoemd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht hoe Nederlanders hier zelf tegenaan kijken. Begin 2022 gaf 30 procent van de Nederlanders ouder dan 15 jaar aan, dat zij verwachten dat hun financiële situatie dit jaar slechter wordt. Ook zeggen zij vaker spaargeld te moeten gebruiken, terwijl ze minder geld overhouden.

De invloed hiervan op uw klanten

Schulden zijn in de eerste plaats natuurlijk vervelend voor de persoon zelf. Maar het kan ook gevolgen hebben voor het werk en voor de werkgever. Dit zou uw klant kunnen merken:

Meer kosten

Uit cijfers van het Nibud blijkt dat een medewerker met schulden een werkgever gemiddeld ongeveer € 13.000,- per jaar kost. Dit komt omdat medewerkers met schulden zeven extra werkdagen per jaar ziek zijn en gemiddeld 20 procent minder werk doen.

Fouten in het werk

Iemand met schulden kan moeite hebben om de aandacht bij het werk te houden. Dit kan leiden tot onnodige fouten of ongelukken. Hierdoor moeten andere medewerkers misschien een extra oogje in het zeil houden, fouten herstellen of extra werk doen. Dit kan ook een negatieve invloed hebben op de werksfeer.

Loonbeslag

Als een medewerker zijn of haar rekeningen niet meer kan betalen, kan een schuldeiser loonbeslag leggen op het salaris van uw medewerker. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om een deel van het loon in te houden. Dat bedrag moet de werkgever overmaken naar de deurwaarder.

Omgaan met medewerkers met schulden: geldproblemen voorkomen, herkennen en aanpakken

Misschien vindt uw klant het fijn om zijn of haar medewerkers met schulden te helpen. Of wil uw klant schulden bij medewerkers voorkomen en aanpakken, vanwege de negatieve gevolgen. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan.

Onze whitepaper ‘Medewerkers met schulden’ hebben wij speciaal voor werkgevers geschreven. Hierin staat meer achtergrond over het onderwerp. Ook staan er praktische tips in om als werkgever geldproblemen bij medewerkers te voorkomen, herkennen en aan te pakken. Tot slot behandelen we in de whitepaper een aantal veelgestelde vragen over dit onderwerp. U kunt de whitepaper over schulden aanvragen op de website van verzuimspecialist Sazas.

Bron: Sazas