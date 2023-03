Poll: meer uitspraken Accountantskamer uitvoerbaar bij voorraad, een goed idee?

De gemiddelde doorlooptijd van zaken bij de Accountantskamer liep in 2022 verder terug, maar door een hausse aan coronasteunzaken is de doorlooptijd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wel fors opgelopen. Dat constateert de tuchtrechter in het jaarverslag over het afgelopen jaar.

Voorzitter Sandra Schreuder noemt dat een zorgelijke ontwikkeling. ‘Zo kan het jaren duren voordat partijen weten waar ze aan toe zijn en een aan de accountant opgelegde maatregel eventueel definitief wordt.’ Schreuder ziet wel een oplossing die kan bijdragen, meldt ze in het jaarverslag: ‘De Accountantskamer overweegt dan ook om meer uitspraken uitvoerbaar bij voorraad te verklaren waardoor de maatregel direct na haar uitspraak ingaat.’

