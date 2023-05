Celstraf dreigt voor geschrapte Zeeuwse accountant na plunderen bankrekening werkgever

Een nu 44-jarige voormalige accountant uit Middelburg moest zich onlangs verantwoorden voor het verduisteren van ruim 6,1 miljoen euro van zijn werkgever, het Amerikaanse Industrial Services in Vlissingen. De Accountantskamer legde de man in 2020 al een doorhaling van tien jaar op, de maximale termijn.

Eenvoudige verduistering

Op het moment dat hij met een knalblauwe dure Audi aankwam op zijn werk gingen de wenkbrauwen wel even omhoog, maar verder kon de accountant jarenlang ongestoord zijn gang gaan, meldt Omroep Zeeland. De regionale omroep was eind vorige week bij de zitting van de strafzaak tegen de Zeeuw bij de rechtbank in Middelburg. De verduistering ging opvallend gemakkelijk. Met de computer van een collega kon de accountant in business betalingen klaarzetten die hij zelf goedkeurde. Dat lukte door het wachtwoord van de collega te kraken, die steeds oplopende nummeringen achter hetzelfde wachtwoord gebruikte.

Luxe

Van de miljoenen die hij op die manier binnenhaalde leefde de man in luxe. Zijn eigen familie had daar geen weet van, omdat hij veel dure aankopen in een opslagruimte stalde. De misstand kwam in februari 2020 aan het licht, waarna de man in maart op staande voet werd ontslagen. Tijdens het daaraan voorafgaande onderzoek deed hij nog een poging om zijn daden te verbergen. Vanaf een externe locatie logde hij in op de computersystemen van zijn werkgever en wiste een groot aantal digitale bestanden.

Rechtszaken

Zowel in een tuchtrechtelijke als in een door de werkgever aangespannen civiele zaak werd de man daarna veroordeeld. De voormalige accountant moet het volledige bedrag terugbetalen en lost nu maandelijks vierhonderd euro af. Inmiddels is justitie dus ook toe aan de behandeling van de strafzaak. De officier van justitie eiste vorige week een celstraf van 4 jaar. De verdachte huilde toen hij het laatste woord kreeg in de rechtbank, tekent Omroep Zeeland op. “Ik heb geprobeerd mijn leven op de rit te krijgen, werk te zoeken en openheid van zaken te geven. Mijn kinderen weten ervan, ik ben blij dat ik ze in mijn leven heb. Ze houden me op het rechte pad. Ik heb een tweede kans gehad, die probeer ik te benutten.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.