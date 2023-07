Oud-werknemers moeten studiekosten deels terugbetalen na vroegtijdig vertrek

Twee oud-werknemers die een garagebedrijf verlieten voordat ze de opleiding afmaakten die het garagebedrijf betaalde, moeten de studiekosten deels terugbetalen: ieder 11.900 euro. Dat heeft de kantonrechter bepaald.

Opleidingskosten

De twee hoeven slechts een deel terug te betalen omdat in de studiekostenovereenkomst alleen is bepaald dat de ex-werknemers de gemaakte kosten voor de opleiding moesten terugbetalen. Omdat voor het loon tijdens de opleidingsuren niets concreets is vermeld, zijn deze financiële consequenties onvoldoende duidelijk gemaakt aan de ex-werknemers, oordeelt de rechtbank. Daarom zijn ze alleen verplicht de opleidingskosten terug te betalen.

Terugbetaling

De oud-werknemers vonden zelf dat ze niets hoefden terug te betalen omdat er geen leermeester was. Dat was ook de reden waarom ze vertrokken bij het bedrijf. De kantonrechter gaat daar echter niet in mee. De voormalige werkgever heeft het standpunt van de oud-werknemers gemotiveerd weersproken door te stellen dat zij na het vertrek van de leermeester direct heeft gezocht naar zowel een nieuwe leermeester als een passende oplossing. Vanwege de krappe arbeidsmarkt heeft het bedrijf geen nieuwe leermeester kunnen aannemen. Vervolgens heeft een gesprek plaatsgevonden waarbij is afgesproken dat de werknemers de vereiste praktijkoefeningen mochten uitvoeren op de locatie van de opleiding, op kosten van de werkgever. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de werkgever zich daarmee voldoende ingespannen om de werknemers voldoende praktijkervaring te kunnen laten opdoen.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:4156