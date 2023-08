Lakeman weer in actie, nu tegen oud-bestuurders Triodos

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) begint namens Stichting Red Triodos een procedure tegen vier oud-bestuurders van Triodos Bank, onder wie voormalig CEO Peter Blom, commissaris bij DNB. Lakeman wil allereerst weten hoe het staat met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De stichting Red Triodos vertegenwoordigt ruim 450 certificaathouders die hun ruim 280.000 certificaten niet kunnen terugverkopen aan de bank tegen de overeengekomen waarderingsgrondslagen. Lakeman verwijst naar een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, dat eerder dit jaar oordeelde dat oud-bestuurders van Triodos Bank tekort zijn geschoten: ze zouden onvoldoende rekening hebben gehouden met de belangen van certificaathouders. In de coronacrisis zette Triodos het certificatensysteem tijdelijk stop; pas sinds juli kan er weer gehandeld worden. Alleen is een certificaat nu zo’n 40 euro waard, terwijl dat in 2020 nog het dubbele was.

Vele miljoenen schade

Mede om die reden achten Lakeman en Red Triodos een schadeclaim tegen hen zeer kansrijk. ‘Na het opschorten van de handel zijn certificaathouders door de bestuurders van de bank verkeerd geïnformeerd en in totaal voor vele miljoenen euro’s benadeeld. De poging om de geleden schade vergoed te krijgen richt zich op dit moment primair op de bestúúrders die destijds tekort zijn geschoten.’ Afhankelijk van de bedragen waarvoor de oud-bestuurders zijn verzekert, bepaalt de stichting of er ook juridische stappen worden gezet tegen de bank zelf.

Pieter Lakeman is geregeld in het nieuws met acties tegen organisaties, ook in de accountancy. Niet altijd met succes; zo wed in 2018 een tuchtklacht tegen zeven PwC’ers ongegrond verklaard en hij streed tot bij het College van beroep voor het bedrijfsleven vergeefs tegen EY-accountant Marcel Kimpe die de controle deed bij crematiebedrijf De Facultatieve.