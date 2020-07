Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan. Via TMNL verwachten de banken naast hun eigen transactiemonitoring ook transactiedata te kunnen combineren die bruikbaar zijn bij de bestrijding van financiële criminaliteit.

TMNL richt zich op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer die banken individueel niet kunnen ontdekken. De ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst vond donderdag plaats.

Meerwaarde gezamenlijke transactiemonitoring

De vijf banken hebben de afgelopen tijd onder de vlag van de NVB onderzocht of gezamenlijke transactiemonitoring technisch en juridisch haalbaar is. Daarnaast is onderzocht of TMNL een wezenlijke meerwaarde heeft in de strijd tegen het witwassen. Uit het onderzoek is volgens de initiatiefnemers gebleken dat gezamenlijke transactiemonitoring criminele geldstromen en netwerken nog beter en scherper in kaart kan brengen, in aanvulling op wat banken individueel met eigen transactiedata kunnen doen. Daarnaast blijkt dat door het combineren van transactiedata nieuwe (interbancaire) inzichten ontstaan, die bruikbaar zijn voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Deze bevindingen zijn in de afgelopen periode ook met enkele betrokken publieke partijen besproken.

Plan van aanpak witwassen

De oprichting van TMNL sluit aan bij het Plan van aanpak witwassen dat het kabinet medio vorig jaar heeft gepresenteerd. Dit plan voorziet onder meer in aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om gezamenlijke transactiemonitoring in volle omvang mogelijk te maken. De bouw en ontwikkeling van TMNL zal gefaseerd gebeuren, melden de banken. Vooruitlopend op de voorgenomen wetswijziging starten de banken daar nu al mee. Uitgangspunt is dat andere banken op termijn ook gebruik kunnen maken van TMNL.

Bron: NVB