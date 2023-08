VVV hoopt dat Whoa faillissement kan voorkomen

De Venloose voetbalclub VVV verkeert in financieel zwaar weer. Afgelopen seizoen werd 2 miljoen verlies geleden. Daarnaast worstelen de Venlonaren met een schuld aan de Belastingdienst. Een WHOA-procedure moet een mogelijk faillissement zien te voorkomen.

Alle schuldeisers die op de peildatum van 1 augustus nog geld tegoed hadden van VVV hebben onlangs een financieel voorstel ontvangen. ‘We doen er alles aan om de club financieel gezond te maken en te houden. De kosten moeten beheersbaar blijven en investeringen worden alleen gedaan als ze noodzakelijk zijn’, laat algemeen directeur Ruud Timmermans op de clubsite weten. ‘Denk daarbij aan zaken als veiligheid, onderhoud of de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren. Met een betalingsregeling met alle crediteuren en schuldsanering kunnen we een grote stap zetten richting een financieel gezonde toekomst en zal de continuïteit van de club gewaarborgd zijn.’

Buitenspel

VVV hoopt onwillige schuldeisers buitenspel te zetten met een Whoa-procedure. Op 1 augustus is een startverklaring ingediend bij de rechtbank. Dankzij de Whoa-procedure kan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers goedkeuren (homologeren), waarbij alle betrokken en niet betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden worden. Voorkomen kan worden dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat, omdat één schuldeiser dwarsligt.

ADO

Of de rechter VVV in het gelijk stelt, is afwachten. Belangrijk is dat de rechter VVV financieel gezond acht, ook op langere termijn. Het zal in elk geval niet de eerste keer zijn dat een voetbalclub via het achterdeurtje van WHOA aan een bankroet ontkomt. In 2022 wist ADO Den Haag zich met dank aan de WHOA te bevrijden uit de gijzeling van een wanbetalende Chinese eigenaar, Wang Hui.