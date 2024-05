‘Extra wetgeving tegen ontwijken box 3 overbodig’

Fiscalisten betwijfelen de noodzaak van eventuele nieuwe wetgeving die bedoeld is om een specifieke belastingontwijkende constructie aan te pakken, meldt het FD. Deze constructie, waarbij vermogen tussen box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting wordt geschoven, zou belastingplichtigen in staat stellen hun belastingdruk kunstmatig te verlagen.

Het demissionaire kabinet onderzoekt of aanvullende wetgeving vereist is om deze praktijken tegen te gaan, werd duidelijk bij de voorjaarsnota. Jeroen van Strien, hoofd van het bureau vaktechniek bij Newtone en universitair docent fiscaal recht, en Reinier Kooiman, universitair docent belastingrecht en adviseur bij Deloitte, hebben beiden hun twijfels over de effectiviteit van dergelijke wetgeving. Zij stellen dat de huidige wetgeving al voldoende instrumenten biedt om misbruik te bestrijden en dat de voorgestelde constructies waarschijnlijk niet standhouden in de rechtbank.

De discussie concentreert zich op zogenaamde “kasrondjes”, waarbij belastingplichtigen kapitaal naar een eigen bv overbrengen en vervolgens dit kapitaal als schuld in box 3 aftrekken, wat de grondslag voor vermogensrendementsheffing verlaagt. Volgens Van Strien moeten dergelijke schulden echter onder box 2 vallen, wat de fiscale voordelen neutraliseert. Kooiman voegt eraan toe dat dergelijke papieren transacties uiteindelijk gezien kunnen worden als misbruik van het recht, wat de rechtbank niet zal accepteren.

Van Strien waarschuwt verder voor het risico dat nieuwe wetgeving verder gaat dan noodzakelijk en legitieme fiscale structuren zou kunnen schaden. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat het alle belangen zorgvuldig zal afwegen voordat definitieve beslissingen worden genomen. Meer duidelijkheid wordt verwacht op Prinsjesdag.

Bron: FD