Accountant bezorgd over financiën en organisatie West-Friese gemeenten

De financiële situatie van de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) is zorgelijk, zo toont het verslag van de accountant. Die heeft ook zorgen over de interne organisatie.

De begroting van SED voor de komende vier jaar laat een overschot van 500.000 euro zien. Maar het knelpunt is dat de drie West-Friese gemeenten dit jaar ook 44,5 miljoen euro moeten ophoesten voor de ambtelijke organisatie, schrijft het Noordhollands Dagblad. Dat loopt op tot ruim 53 miljoen in 2028. De salarissen van de ambtenaren zijn de grootste kostenpost: dit jaar ruim 37 miljoen euro. De kosten worden gespreid over de drie gemeenten, waarvan Enkhuizen met 16,4 miljoen het grootste deel voor zijn rekening neemt.

Wegkijken

Daarnaast zijn er zorgen bij de accountant over hoe het loopt binnen de interne organisatie. Daarover zijn al eerder signalen binnengekomen via anonieme brieven, waarin medewerkers aangeven dat problemen niet worden opgepakt, dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat managers ‘wegkijken’. Het verloop binnen de organisatie is groot en tijdens raadsvergaderingen blijkt dat besluiten moeten worden uitgesteld bij gebrek aan menskracht.

Te weinig afstemming

Burgemeester Eduard van Zuijlen luidde eerder al de noodklok, nu sluit de accountant zich bij hem aan. Zo zijn verbeterprocessen niet allemaal even toereikend, ontbreken een duidelijke overkoepelende visie en structuur. Na gesprekken met vijftig medewerkers concludeert de accountant dat er te weinig afstemming tussen de teams en domeinen binnen de ambtelijke organisatie. Bovendien concludeert de accountant dat directie en management ‘zich al langer bewust zijn van het feit dat verbetering noodzakelijk is’.

Werken voor drie organisaties

De constructie dat één ambtelijk apparaat voor drie organisaties werkt, levert problemen op volgens raadslid Frank van Gangelen, tevens lid van de auditcommissie. ‘Dat werkt niet en gaat ook niet werken. Het is niet rooskleurig, dit moet volle bak aangepakt, anders moet er steeds geld bij en blijft het water naar de zee dragen. Wat we moeten doen is zorgen dat het één bestuur wordt.’

Bron: Noordhollands Dagblad