NLInvesteert: MKB-bedrijf vaker aangewezen op durfkapitaal 

Geld lenen wordt voor MKB-bedrijven steeds lastiger en duurder. Ook bij het aantrekken van kapitaal door het uitgeven van aandelen aan private investeerders lopen kleinere bedrijven vaak tegen een muur aan. “Verreweg de meeste private equity fondsen richten zich op grote ondernemingen. Het is cruciaal om dit financieringskanaal voor alle MKB-ondernemers open te trekken”, stelt Rutger Nuij, directeur private equity bij financieringsplatform NLInvesteert.

Jaarlijks zoeken zo’n 10.000 MKB-bedrijven naar financiering. De reden is veelal dat ze geld nodig hebben om te groeien, maar het kan ook om een management buy-out gaan. Of een ondernemer die zijn familiebedrijf aan de volgende generatie of managementteam wil doorgeven. Geld lenen is de laatste jaren echter steeds duurder geworden, en het traditionele kredietkanaal van banken droogt op.

Het uitgeven van aandelen is dan een goed alternatief, stelt NLInvesteert. Durfkapitaal hiervoor lijkt ruim voorradig. De private equity markt is de laatste jaren enorm gegroeid. Bedrijven met een nettowinst onder de 1 miljoen euro staan echter ook hier voor een dichte deur. Nuij: “Kleine bedrijven staan niet op de radar van private equity investeerders, ze worden als onderkant van de markt gezien.”

Nuij verklaart dit met het hogere risicoprofiel: een kleiner bedrijf is doorgaans iets kwetsbaarder dan een grote onderneming. Ze hebben minder personeel en een minder breed klantenbestand waarmee ze klappen kunnen opvangen. “Ook willen grote private equity partijen veel geld ineens uitzetten. Goedlopende succesvolle bedrijven krijgen op deze manier geen funding om te groeien want het aanbod van kapitaal ontbreekt voor deze doelgroep.”

Verschuiving van krediet naar aandelen

De verschuiving van krediet naar private equity was voor kredietverstrekker NLInvesteert aanleiding om een eigen private equity fonds op te zetten: NLI Capital. “Het fonds richt zich op MKB-bedrijven met een bedrijfsresultaat van tussen de 500.000 euro en 2,5 miljoen euro. We zien dit niet als de onderkant van de markt, maar als het kloppende hart van het MKB.”

Veel ondernemers willen na de aandelenfinanciering wel baas in eigen bedrijf blijven. Nuij: “Anders dan veel andere partijen vinden we het prima om een minderheidsaandeelhouder te zijn. Onze exitstrategie spreekt veel ondernemers aan: niet per se voor de hoogste prijs aan een andere investeerder verkopen, maar het kan ook voor een normale prijs weer terug aan de ondernemer worden verkocht. Dat biedt die ondernemer zekerheid.”