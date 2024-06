Jaarverslag BDO 2023: 4,6 procent omzetstijging, maar lager bedrijfsresultaat

BDO Accountants & Adviseurs sloot 2023 af met een omzet van 359 miljoen euro. Een stijging van 4,6 procent ten opzichte van de 343 miljoen euro in 2022. Wel lag het bedrijfsresultaat door hogere kosten en investeringen aanzienlijk lager dan dat jaar ervoor: 39,2 miljoen euro. In 2022 was het bedrijfsresultaat nog ruim 48 miljoen.

Dit blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag van BDO. Het bedrijfsresultaat in 2023 was lager omdat BDO te maken kreeg met hogere kosten. Zo stegen de personeelskosten en was er sprake van premieverhogingen, maar investeerde de onderneming ook in meer personeel (4,7 procent fte erbij naar 2695 medewerkers). René Nelis, voorzitter van de Raad van Bestuur bij BDO Nederland: “Kijkend naar de economische omstandigheden en de situatie in de wereld het afgelopen jaar, mogen we trots zijn op het feit dat we als dienstverlener voor onze klanten en werkgever van onze mensen een stabiel jaar achter de rug hebben, die we hebben kunnen afsluiten met groei in omzet en mensen.”

Ook in technologie en AI werd geïnvesteerd. “De wereld verandert in snel tempo, mede aangedreven door technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence (AI). We omarmen de mogelijkheden die technologie biedt, daar waar het onze klanten dient en onze mensen helpt. Enkele jaren geleden hebben we succesvol ingezet op robotica en AI in de audit en het afgelopen jaar ontwikkelden we onze eigen inhouse chatbot.”

Onderzoek fraude

Een opvallend en voor de branche actueel hoofdstuk in het jaarverslag is ‘onderzoek examenfraude’. In 2023 is BDO hier een onderzoek naar gestart. Het accountantskantoor zegt in het verslag: “BDO heeft en voelt een belangrijke verantwoordelijkheid voor het bevorderen en bewaken van de integere en beheerste bedrijfsvoering van onze organisatie. Daarom voeren we het onderzoek zorgvuldig en diepgaand uit. Het onderzoek kent meerdere fasen, gebeurt grondig en stapsgewijs en is op dit moment nog niet afgerond. Mededelingen over de uitkomsten van het onderzoek volgen in beginsel na volledige afronding daarvan.”

Terugtreden managementteamlid

In april 2024 publiceerde BDO op haar website een bericht dat uit onderzoek naar voren kwam dat een lid van het managementteam Audit & Assurance in 2020, destijds nog niet in de functie van MT-lid, op een signaal van ongewenst gedrag bij een interne e-learning niet corrigerend heeft opgetreden en om die reden is afgetreden. BDO beschrijft: “Vooruitlopend op de afronding van het onderzoek en voorafgaand aan bovenstaande situatie moesten we maatregelen nemen om ethisch en professioneel gedrag bij het maken van toetsen te bevorderen, zoals het verduidelijken van de communicatie naar collega’s over onze verwachtingen bij het maken van e-learnings met toetsvragen. Afhankelijk van de verdere uitkomsten van het onderzoek zullen we evalueren welke overige verbeteringen noodzakelijk en passend zijn.”

Veilige en gezonde organisatiecultuur

In het jaarverslag van de Raad van Commissarissen gaat een passage over een gezonde en veilige organisatiecultuur. Zo is er een cultuurprogramma BDO Horizon dat deze organisatiecultuur en het daarbij behorende gedrag wil stimuleren en er zijn activiteiten en projecten die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde, inclusieve en veilige werkcultuur. De RvC geeft aan “verheugd te zijn dat er sprake is van een toename van het aantal vrouwen dat in 2023 is benoemd tot partner en director ten opzichte van voorgaande jaren”. En: “Als Raad van Commissarissen blijven wij toezien om op dit onderwerp niet te verslappen omdat de opbouw van het personeelsbestand nog niet de juiste balans heeft. Daarnaast hebben wij bij de Raad van Bestuur de noodzaak benadrukt om meer culturele diversiteit na te streven.”

Bron: Jaarverslag BDO 2023

Ten slotte heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur gesproken over het thema leiderschap, en de ontwikkeling hiervan op alle functieniveaus. “Wij achten goed leiderschap cruciaal voor een gezonde, veilige en kwaliteitsgerichte cultuur en zullen daarom hier aandacht aan blijven besteden. Wij zijn daarom alert op het getoonde leiderschap in de dagelijkse praktijk bij onderwerpen zoals het maken van keuzes, diversiteit en inclusie, het sturen op resultaten en het interne onderzoek naar het (mogelijk) ongeoorloofd delen van vragen en antwoorden bij toetsen. Als Raad van Commissarissen ondersteunen wij genoemde programma’s en activiteiten op het gebied van cultuur en gedrag en zullen wij op periodieke basis de effectiviteit van de ingezette maatregelen en middelen blijven monitoren.”

Vooruitzicht 2024

In 2024 zet BDO in op duurzame groei, onder andere door de samenwerking tussen BDO-kantoren wereldwijd te verstevigen en samen aan grotere internationale opdrachten te werken. Maar ook groei in kwaliteit is een speerpunt. “Kwaliteit is de basis van ons bestaansrecht”, legt Nelis uit. “Daarin willen wij ons blijven ontwikkelen en de maatschappij verwacht dat ook van ons. En we zetten daarin grote stappen, leveren kwalitatief hoogstaand werk maar moeten ook constateren dat de accountantsberoepsgroep het afgelopen jaar niet altijd positief in de publieke schijnwerpers stond. Wij als bestuur hebben op die momenten maar een reactie: onderzoeken wat er is gebeurd, maatregelen nemen, lessen leren en er alles aan doen om herhaling te voorkomen.”