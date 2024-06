Pensioenfondsen financieel gezond, als de rente maar niet daalt

Dat blijkt uit het Overzicht Financiële Stabiliteit van de Nederlandsche Bank (DNB), dat toezicht houdt op de pensioensector. Bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel is een rentedaling van groot belang waarschuwt de centrale bank. Door een rentedaling met negentig basispunten (van 2,8% naar 1,9%) verliezen de pensioenfondsen gezamenlijk 8% van hun totale vermogen.

Dekkingsgraad

De hoogte van de dekkingsgraad is van groot belang: hoe hoger die is hoe meer er overblijft om te verdelen bij de overgang naar een nieuw stelsel. Belangrijk voor mensen (met name veertig- en vijftigplussers) die nadeel ondervinden van die transitie. Bij een te lage dekkingsgraad mogen fondsen überhaupt niet overstappen.

Volgens DNB zijn de fondsen zich te weinig bewust van de gevolgen van een rentedaling. „Het is belangrijk dat pensioenfondsen rekening houden met veranderende financiële en economische omstandigheden tussen het invaarbesluit en het daadwerkelijke moment van invaren”, stelt de toezichthouder. „Zo moeten pensioenfondsen in hun invaarbesluit verschillende rentestanden en dekkingsgraden meenemen. Dit voorkomt dat sociale partners en pensioenfondsen vlak voor het transitiemoment de besluitvorming moeten herzien.”

Rentestijging

Als de rente stijgt voorziet de toezichthouder minder problemen. Door zo ‘n rentestijging dalen derivatenportefeuilles in waarde. Pensioenfondsen hebben volgens DNB echter onvoldoende middelen om zo’n waardedaling op te vangen.

DNB ziet dat door de Brexit,de handels-en technologieconflicten tussen de Verenigde Staten en China, de oorlog in Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten dat de globalisering verder onder druk staat.

In bedrijven in de industriële sector beleggen pensioenfondsen, door aandelen en obligaties, veel geld. Die beleggingen zijn gevoelig voor politieke interventies, maar ook omdat de industriële sector voor 16% afhankelijk is van import uit landen die qua stemgedrag op VN-stemmingen flink afwijken van Nederland. Landen zoals Rusland, China en Iran.

Rendementen

De industrie kan beter grondstoffen uit andere landen importeren zoals gebeurde met gas na de Russische inval in Oekraïne. „Maar voor bepaalde grondstoffen, bijvoorbeeld van belang bij de energietransitie, zal het uitdagend zijn om deze uit gelijkgestemde of neutrale landen te importeren”, stelt DNB.

Conclusie van de toezichthouder is dat de pensioenfondsen het in het algemeen goed doen. De rente steeg en het rendement op de beurs groeide wat positief is voor de dekkingsgraad. Die ligt nu gemiddeld zelfs op bijna 120%, blijkt uit berekeningen van pensioendienstverlener Aon.