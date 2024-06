Accountant kritisch over zuinig Zandvoort

Zijn er geen rode cijfers maar groene cijfers, is het weer niet goed. De gemeente Zandvoort geeft structureel minder geld uit dan er binnenkomt. Vorig jaar was het 9 miljoen euro, het jaar ervoor 6 miljoen. En dat op een gemeentebegroting van ruim 70 miljoen euro. Een knappe prestatie, zou je zeggen.

Minder investeringen

Maar niet echt. Zandvoort dankt zijn groene cijfers maar zeer ten dele door hoger dan verwachte inkomsten. Zo kreeg de gemeente meer geld voor de opvang van gevluchte Oekraïners dan eraan werd uitgegeven. En ook de parkeeropbrengsten zijn aanzienlijk hoger dan was ingeschat. Maar de belangrijkste reden voor het overschot is dat de gemeente minder investeert dan vooraf becijferd. Waar Zandvoort de ambitie heeft jaarlijks ruim 14 miljoen euro te steken in diverse projecten, komt ze in werkelijk niet verder dan iets meer dan 8 miljoen.

Ergernis en zorg

Afgelopen dinsdagavond bleek dat de politieke ergernis over de grote verschillen tussen de begroting en de jaarrekening groeit. In een 5 uur durende raadscommissievergadering ging met name de oppositie vol op het orgel. Onder aanvoering van D66 kondigde die aan de jaarrekening net te zullen goedkeuren. De coalitiepartijen gaan uiteraard niet zo ver, maar ook zij vragen zich af waarom het de gemeente steeds niet lukt vooraf beter in te schatten wat er aan geld binnenkomt. Alsof er in Zandvoort geen woningtekort is bijvoorbeeld.

De gemeenteraad voelt zich gesteund door de externe accountant van Deloitte. Die adviseert met klem de ramingen en de werkelijke inkomsten en uitgaven meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Deloitte is bezorgd over de teruglopende investeringen, die steeds meer afwijken van de ambities de gemeente zegt te hebben. Wethouder Gert-Jan Bluijs (financiën) ging gedeeltelijk met de kritiek mee, maar wees er ook fijntjes op dat er ‘tientallen voorbeelden’ zijn te noemen waar de gemeenteraad voor vertraging zorgde in geplande investering heeft gezorgd.