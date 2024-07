Hoge Raad: koop EV met veel kleiner bereik mag toch worden teruggedraaid

Het oordeel is opmerkelijk, omdat de Hoge Raad daarmee de conclusie van de procureur-generaal – die meestal wordt gevolgd – terzijde schuift.

Opgave 200 kilometer hoger

De zaak draait om een elektrische Jaguar die een bedrijf had aangeschaft. De actieradius kwam echter niet in de buurt van de beloofde 480 kilometer: na 280 kilometer moet er al worden opgeladen. Na een jaar is het karretje verkocht voor ruim 20.000 euro minder dan de nieuwprijs. Het bedrijf daagt de dealer voor de rechter: er is verkeerde informatie gegeven over het bereik van de Jaguar, dus het verlies op de verkoop van de auto moet worden vergoed. Het gerechtshof geeft het bedrijf gelijk: de koper mocht verwachten dat de Jaguar in elk geval 400 kilometer ver zou komen met een volle accu.

Verwachting op grond van informatie

De PG kwam echter tot de conclusie dat een 35 procent lagere actieradius van een elektrische auto in de winter, (vooral) rijdend op de snelweg en met een rijstijl die zich enigszins aan de sportieve kant van de bandbreedte van normaal rijgedrag bevindt, niet per se onredelijk is. De Hoge Raad gaat daar niet in mee. Het gerechtshof heeft namelijk terecht geoordeeld dat de koper op grond van de mededelingen van de dealer mocht verwachten dat de auto een significant hogere actieradius dan 300 kilometer zou hebben. ‘Het oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk.’

Gevolgen voor de autobranche

De koop van een auto die de beloofde actieradius duidelijk niet haalt, mag dus worden teruggedraaid. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse autobranche, zo tekent het FD op uit de mond van ING-analist Rico Luman. Fabrikanten zullen minder stellig worden over het bereik van hun auto’s en meer klanten zullen het aankoopbedrag bij hun autodealer terugeisen als blijkt dat hun auto niet de beloofde afstand kan afleggen. Voor dat laatste is brancheorganisatie Bovag niet zo bang, omdat de kwestie dateert van zes jaar geleden. Inmiddels worden meer slagen om de arm gehouden bij het claimen van een actieradius.

Hoge Raad, 28 juni 2024