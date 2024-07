Westland geeft te veel uit, vindt accountant

Uit de Rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat de afwijkingen veel groter dan de gemeenteraad acceptabel vindt. Als norm wordt in Westland een maximale afwijking van 3 procent gehanteerd. De glastuinbouwgemeente zit op ruim het dubbele, te weten een bedrag van € 26,4 mln.

Overschrijdingen

Er is sprake van een overschrijding op de algemene kosten van het college en een hogere dotatie aan de voorziening wachtgeld wethouders. Ook is er een overschrijding van het beschikbaar gesteld budget voor verkiezingen en externe betrekkingen. Daarnaast is er sprake van een lagere doorbelastingen naar de andere programma’s als gevolg van een lagere financieringsbehoefte in combinatie met achterblijvende investeringen.

De afwijking wordt deels verklaard door ontwikkelingen in de woningbouw. Westland had 18,7 miljoen euro begroot voor de koop van bouwgrond in de Westlandse Zoom. Door vertraging is de grondoverdracht echter uitgesteld. De wethouders vergaten dit tijdig te melden aan de gemeenteraad.

Scherper opletten

Het college zegt scherper te gaan letten op de verwerking van inkomsten en bijstelling daarvan. Daarnaast overweegt het college de verwerking en vaststelling van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling te koppelen aan de P&C planning. Ook een eindejaarsbrief met de laatste ontwikkelingen van dat jaar kan helpen om de raad in kennis te stellen van mogelijke onrechtmatigheden. Ten aanzien van de investeringen zijn er bij 42 van 218 investeringen overschrijdingen van het beschikbare krediet geconstateerd. Dit gaat om een totaalbedrag van 15,6 miljoen, waarvan € 13,1 miljoen acceptabel is op grond van artikel 26 lid 3 van de financiële verordening. Resteert een onrechtmatigheid van 2,6 miljoen.