Aansprakelijk gestelde KPMG-accountant blijkt Mariska van de Luur

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van de registers van toezichthouder AFM en beroepsorganisatie NBA. Hieruit blijkt namelijk dat Van de Luur eerder in deze kwestie een waarschuwing van de Accountantskamer heeft gekregen, een straf die in 2023 in hoger beroep werd bevestigd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Hogeboom

Van de Luur is de opvolger van Marc Hogeboom, die bij KPMG moest vertrekken wegens zijn rol in de examenfraude en het kantoor. KPMG kreeg hiervoor een recordboete van €25 miljoen van de Amerikaanse toezichthouder. Van de Luur, zijn vervanger als Head of Assurance, is onder meer verantwoordelijk voor de verplichte herstelmaatregelen en het cultuurprogramma dat KPMG na de ontdekking van de examenfraude heeft opgetuigd.

KPMG zegt in een reactie tegen het FD dat de kwestie bekend was en is meegewogen bij de benoeming van Van de Luur, ‘een ervaren en gewaardeerde accountant’, in haar bestuursfuncties. Verder laat het kantoor weten het niet eens te zijn met de claim van 11,5 miljoen euro die de twee curators bij KPMG hebben neergelegd. Hiervoor onderbreekt de onderbouwing, stelte KPMG, dat zegt ‘ook met de kennis van nu’ achter de goedkeuring van de jaarrekeningen staan.’

Fouten

De kwestie sleept al jaren. De Nederlandse tak van de Australische papiergroothandel PaperlinX ging in 2015 failliet, na jaren van achteruitgang in een moeilijke markt. Het bedrijf had op dat moment zes vestigingen in Nederland en België en behaalde in 2014 nog een omzet van €258 miljoen. KPMG was de laatste jaren controlerend accountant bij PPX NL, het moederbedrijf van PaperlinX. Uit onderzoek bleek dat KPMG fouten had gemaakt en de twee controlerende accountants de jaarrekening over 2011/2012 nooit hadden mogen goedkeuren.

Veroordeling

Een tuchtklacht tegen twee accountants werd deels gegrond verklaard. Het CBb oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de accountants een zogeheten securitisatieprogramma in verband met de overdracht van handelsvorderingen onjuist in de jaarrekeningen hadden verantwoord. De verantwoordingswijze die door de KPMG’ers aanvaardbaar werd geacht, gaf onvoldoende inzicht in de gevolgen van het securitisatieprogramma. Daarmee was dus de financiële positie van PaperlinX onvoldoende duidelijk. Ook had van een van de twee mogen worden verwacht dat hij bereid was om het gesprek met de curatoren aan te gaan over het verstrekken van informatie.

Bio

Tot nu toe was niet bekend wie de twee accountants waren. Nu komt dus naar voren dat een van hen Mariska van de Luur is. Zij was jarenlang de tekenend accountant van het papierbedrijf uit Zutphen. Van de Luur (1972) is sinds oktober 2023 Head of Assurance bij KPMG en voorzitter van het Leadership Team Assurance. Ze is sinds 1995 werkzaam bij KPMG in de audit en werd in 2007 partner bij KPMG, waar ze verantwoordelijk was voor controles in onder andere de zorg sector. Naast haar werk bij KPMG is ze lid van het curatorium van de accountantsopleiding van de VU in Amsterdam en gastdocent bij de commissarisopleiding van het Erasmus Governance Institute in Rotterdam.

Bron: FD