Rapport over PE in Nederland

Sinds een paar jaar zijn private equity partijen ook actief in de Nederl;andse accountancy. Het rapport van Aeternus gaat niet specifiek in op die trend, maar beschrijft het PE-landschap in Nederland in zijn algemeenheid. De corporate finance adviseert ziet een aantal trends:

Een bedrijf moet een ESG beleid hebben. Dat is een voorwaarde van de meeste PE’s om in gesprek te gaan. Natuurlijk hoeft niet alles direct duurzaam te zijn, maar er moet wel over zijn nagedacht hoe het bedrijf de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in haar bedrijfsbeleid gaat incorporeren. Als bedrijven verder zijn in het implementeren van duurzame oplossingen dan de concurrenten, hebben ze de voorkeur. Bedrijven met een duurzame oplossing die hiermee een concurrentieel voordeel hebben gecreëerd ten opzichte van de concurrentie en daardoor sneller groeien of een meer dan gemiddelde winst maken, worden door de PE’s omarmd.

PE komt in beeld door de lange wachttijden en de afnemende bereidheid voor het verstrekken van een overnamefinanciering door banken. Als eerste wenden PE’s zich de voor financiering steeds meer tot zogenaamde private debt fondsen, die langlopende leningen verstrekken met een lagere aflossing maar wel een hogere rente dan de Nederlandse banken. Een andere oplossing is door de bankfinanciering bij de overname laag in te zetten, te werken met cumprefs waarbij de verkopende aandeelhouder nog een belangrijke stake neemt in de cumprefs en de verkoper een groot minderheidsbelang of zelfs in eerste instantie een meerderheidsbelang houdt. Een meer optimale financiering wordt dan enkele jaren na de overname aangevraagd als het risicoprofiel lager is.

De stijgende rente heeft in 2023 het enthousiasme om deals te doen getemperd, maar sinds het vierde kwartaal van 2023 zijn de private equity partijen weer onverminderd actief.

Cijfers

Ongeveer 80% van alle Nederlandse private equity partijen is gevestigd in de Randstad, 57% in de provincie Noord-Holland en 40% in Amsterdam. In de regio Brainport, de belangrijkste economische motor van Nederland, is opmerkelijk genoeg nog geen 2% gevestigd.

Eind 2023 hadden de 227 private equity bedrijven die actief zijn in Nederland in totaal 3656 deelnemingen. Hiervan waren er 1638 in Nederland (44,77%). Als we dit aantal afzetten tegen het aantal bedrijven in Nederland met meer dan 50 medewerkers (15.400), betekent dit dat in iets meer dan 10% van deze bedrijven private equity een aandeelhouder is. In werkelijkheid zal dit percentage lager liggen, aangezien PE-bedrijven ook investeren in bedrijven met minder dan 50 medewerkers. Een reële inschatting is dat private equity een deelneming heeft in 5 tot 10% van de bedrijven met meer dan 20 medewerkers.

Van de 227 private equity partijen die in Nederland actief zijn, hebben er 180 een vestiging in Nederland, de overige 47 opereren vanuit een vestiging in het buitenland. 70 van de 164 Nederlandse fondsen zijn ook actief in het buitenland en hebben hier 419 deelnemingen.

Het gemiddeld aantal deelnemingen is 16. Meer dan de helft van de private equity partijen heeft minder dan tien deelnemingen.

Groeifinanciering, de Management Buy-Out en voorgenomen verkoop van het bedrijf hebben de voorkeur qua instapmoment, samen goed voor 60% van het totaal, boven Carve-out, Restructuring en Management Buy In.

De groep die expliciet aangeeft alleen in een minderheidsbelang te willen investeren, is klein en bedraagt slechts 6,17%. De markt voor minderheids- PE is klein in Nederland en biedt kansen voor nieuwe partijen om hier markt te pakken.

Het geldbedrag dat een PE-fonds zelf investeert in een deelneming, is het meest gebruikte criterium bij het beoordelen van investeringen.

