PIA Group zet opmars ook in België voort

PIA Group is naar eigen zeggen de snelst groeiende accountancy- en advisorygroep van België. Het ook in Nederland zeer actieve PIA blijft de marktpositie in het Franstalige landsgedeelte van België verder versterken, dit keer met de verwelkoming van Bureau Fiduciaire Lerminiaux (BFL) uit Brussel.

“Met BFL haalt PIA Group opnieuw kwaliteit en ambitie aan boord die zullen bijdragen tot onze verdere organische groei”, aldus Steven Brouckaert, Uitvoerend Voorzitter van PIA Group International. BFL heeft een geschiedenis van maar liefst 75 jaar. Het kantoor werd in 1949 opgericht in Evere door Ernest Lerminiaux, die er ook zijn naam aan gaf. Het familiale karakter en de persoonlijke aanpak zijn doorheen het hele groeitraject van BFL gebleven. Maar het kantoor is tegelijk met zijn tijd en de behoeften van zijn klanten mee geëvolueerd. En dat willen de huidige vennoten Alexandre Deschuyteneer, Florence Foucart en Nazal Assakereh ook in de toekomst blijven doen. “Alleen is het in de snel veranderende wereld van vandaag geen evidentie om dat helemaal in je eentje te doen”, vertelt Alexandre Deschuyteneer. “Denk maar aan de continu wijzigende wetgeving of AI, dat ook in onze sector voor een omwenteling zorgt. Toetreden tot een groep was strategisch een logische beslissing.”

De geheel eigen overnameaanpak slaat volgens PIA Group aan bij accountantskantoren. “Dat bewijst de snelle groei. De groep telt nu al 48 vestigingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, samen goed voor 1.100 mensen. Ook in Nederland is het PIA-concept een groot succes. Op anderhalf jaar tijd telt de groep daar 15 vestigingen en meer dan 600 medewerkers.” Ook de vennoten van BFL zijn overtuigd: “We hebben niet de ambitie om nu op ons gemak ons pensioen af te wachten”, zegt Nazal Assekereh daarover. “We willen nog heel wat mooie dingen realiseren en kijken ernaar uit om dat samen met PIA Group te doen. Voor ons is het essentieel dat we daarbij continuïteit op het vlak van kwaliteit en persoonlijke benadering kunnen verzekeren, zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten.”

Nathalie Calle, CEO van PIA Group Belgium, herkent zich in de passionele benadering van het accountantsberoep van BFL. “PIA Group is een verhaal van samen groeien. Dat vraagt ook samen werken. De passie van de BFL-vennoten vertaalt zich ook in een duidelijke wil om er samen voor te gaan. Met hun klanten. En nu ook met de collega PIA-kantoren. BFL is echt uit het juiste PIA-hout gesneden” Ook Benjamin Biesmans, Senior Investment Manager van Baltisse, de family office die PIA Group in zijn expansie begeleidt, is blij met de toetreding van BFL. “PIA Group evolueert in België in snel tempo tot een landelijke organisatie. Ook in Nederland dekken we steeds meer regio’s. Tegelijk wordt ook het dienstenaanbod richting klanten continu uitgebreid. Baltisse is blij dat PIA Group zijn rol als key speler in de Benelux blijft bevestigen. Samen met Steven en Nathalie kijken we al uit naar de volgende groeistappen, die er heel snel aankomen.”

Foto v.l.n.r.: Steven Brouckaert, Nazal Assakereh, Florence Foucart, Nathalie Calle, Alexandre Deschuyteneer