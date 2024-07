Restwaarde laadpaal elektrische leaseauto: hoe verreken je dat bij einde contract?

Een medewerker heeft een elektrische leaseauto van de werkgever die ook voor een laadpaal bij zijn huis heeft gezorgd. De medewerker gaat uit dienst. Hoe moet de restwaarde van de laadpaal (eigendom van werkgever) worden verrekend. Kan de medewerker deze boekwaarde doorbelasten of kan er ook nog wat met bijtelling leaseauto worden verrekend?

Voor het antwoord op de vraag is het van belang of de laadpaal eigendom is van de werkgever of de werknemer.

Ter beschikking gestelde laadpaal

Een ter beschikking gestelde laadpaal is eigendom van de werkgever. Eist de werkgever deze laadpaal niet terug bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan is sprake van loon in natura. De waarde van de laadpaal bepaal je op basis van de waarde in het economische verkeer (artikel 13, lid 1 Wet LB 1964 en paragraaf 4.5 Handboek Loonheffingen 2024). Dit bedrag kan je inhouden op het nettoloon van de werknemer, of je stuurt de werknemer hiervoor een factuur. Doe je dit niet, dan moet je over de waarde van de laadpaal loonheffingen berekenen, inhouden en afdragen.

Verstrekking laadpaal

Een laadpaal wordt niet ter beschikking gesteld door de werkgever als de werknemer bijvoorbeeld door natrekking eigenaar wordt van de laadpaal op het moment van installatie. In dat geval is sprake van een verstrekking. Als de werkgever deze laadpaal niet terugeist bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, is geen sprake van loon. Er is dan namelijk geen nieuw genietingsmoment, omdat de werknemer al eigenaar is van de laadpaal. Hierop geldt wel een uitzondering. Als de werkgever een teruggaafbeding heeft afgesproken en hier geen gebruik van maakt, is wel sprake van loon.

Meer informatie hierover lees je in Terugeisen laadpaal auto van de zaak op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

Bron: Forum Salaris