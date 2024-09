Tien redenen om vrije dagen of overuren belastingvrij in te ruilen voor meer duurzaamheid in huis

Als werkgever zoek je voortdurend naar manieren om je medewerkers te motiveren en te ondersteunen in hun financiële welzijn. Een optie die zowel voor jou als voor je medewerkers voordelig kan zijn, is het inruilen van vrije dagen voor het HWP Plan.

Dit biedt namelijk diverse voordelen voor zowel de medewerker als voor het bedrijf. Hieronder vind je tien voordelen waarom deze mogelijkheid een slimme keuze is.

1. Doe je medewerker een groot financieel plezier

Door medewerkers de optie te geven om hun vrije dag of overuren in te ruilen voor het HWP Plan, geef je hun een directe financiële boost. Deze optie betekent voor veel medewerkers een groot plezier, omdat ze hun vrije dag of overuren omzetten in een belastingvrije vorm van extra inkomen. Bij Het HWP Plan krijg je namelijk tot 55 procent voordeel op de aanschaf van duurzame producten; hybride warmtepomp, zonnepanelen, woningisolatie en de thuisbatterij. Met de Hybride Warmtepomp besparen medewerkers gemiddeld wel €1.000 per jaar op energiekosten. Dit vergroot de koopkracht aanzienlijk en maakt direct een verschil in de portemonnee.

2. Financiële rust in plaats van een vrije dag

Voor sommige medewerkers is een vrije dag een welkom rustmoment, terwijl anderen wellicht meer baat hebben bij financiële rust. Door de keuze te bieden om een vrije dag of overuren in te wisselen voor Het HWP Plan, kun je voldoen aan de verschillende behoeften van je medewerkers. Vooral voor medewerkers die behoefte hebben aan een financiële stimulans is dit een waardevol alternatief.

3. Het alternatief van meer loon betekent structureel meer kosten

Een loonsverhoging is vaak gewenst, maar het betekent ook een structurele verhoging van de loonkosten voor jou als werkgever. Door vrije dagen of overuren belastingvrij om te zetten in Het HWP Plan, bied je je medewerkers een alternatief dat hen direct voordeel oplevert, zonder dat je als werkgever vastzit aan langdurige financiële verplichtingen.

4. De dure dagen gaan zo van de balans

Vrije dagen vormen een steeds grotere kostenpost, omdat ze elk jaar meer waard worden. Door de optie te bieden om vrije dagen of overuren belastingvrij om te zetten in Het HWP Plan, verminder je deze “dure dagen” op de balans van het bedrijf. Dit is een slimme manier om toekomstige kosten te beheren en de financiële gezondheid van je bedrijf te waarborgen.

5. Een productieve medewerker leidt tot meer omzet

Een medewerker die zich financieel ondersteund voelt, is vaak gemotiveerder en productiever. Dit verhoogt niet alleen hun eigen werkplezier, maar heeft ook direct positieve effecten op de bedrijfsresultaten. Meer productieve uren betekenen meer omzet voor je bedrijf, waardoor iedereen profiteert.

6. Een invalskracht (ZZP’er) inhuren is duur

Wanneer medewerkers vrije dagen opnemen, moet je mogelijk invallen regelen, wat vaak hoge kosten met zich meebrengt, vooral als je ZZP’ers moet inschakelen. Door medewerkers te motiveren om vrije dagen of overuren belastingvrij in te wisselen voor Het HWP Plan, voorkom je het verlies van productieve uren en bespaar je op de kosten van vervanging.

7. Medewerkers zo gemotiveerd om meer uren te werken

Het aanbieden van Het HWP Plan in ruil voor vrije dagen of overuren kan medewerkers motiveren om een paar dagen per jaar extra te werken, wat bijdraagt aan de continuïteit en productiviteit van je bedrijf. Dit kan vooral nuttig zijn in drukke periodes waarin elke extra hand welkom is. Dit levert voor medewerkers tot wel 55 procent voordeel op duurzame producten, tot 70 procent besparing op energiekosten en dat zonder gedoe of het verlies van eventuele toeslagen.

8. Met het HWP Plan blijf je als werkgever volledig kostenneutraal

Een belangrijk voordeel van deze regeling is dat het voor jou als werkgever geen extra kosten met zich meebrengt. Dankzij de uitruil en inlevering van vrije dagen wordt de uitbetaling en eventuele belastingen volledig gecompenseerd. Zo blijf je als werkgever kostenneutraal.

De belasting (eindheffing) die betaald moet worden, wordt geheel gecompenseerd door de uitruil of inlevering van een paar vrije dagen of overuren, of een paar extra gewerkte dagen per jaar. Dit wordt automatisch, eenvoudig en snel uitgerekend met de WKR Plus+ Calculator®, die de gewenste uitkomst naar de salarisadministratie stuurt, zodat het in enkele minuten ingevoerd kan worden.

9. Makkelijk en snel geregeld

Het administratief verwerken van het inruilen van vrije dagen voor Het HWP Plan is eenvoudig en snel. De aanvraag komt via ons portaal direct bij de salarisadministratie en kan binnen 2 minuten worden verwerkt. Zo kun je je richten op andere belangrijke bedrijfsprocessen.

10. In samenwerking met EY en goedgekeurd door de Nederlandse Belastingdienst

Het HWP Plan is in samenwerking met EY en goedgekeurd door de Nederlandse Belastingdienst, wat extra zekerheid biedt voor jou en je medewerkers.

Met de bevestiging van de belastingdienst kunnen we ervoor zorgen dat werkgevers in plaats van circa €500, tot €2.400 per jaar kunnen bijdragen aan de oplossing voor de hoge energierekening thuis. Door deze verruiming bieden we alle Nederlanders, juist met een laag inkomen, de mogelijkheid om te verduurzamen en gemiddeld €1.000 per jaar te besparen.

Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Door je medewerkers de optie te geven om hun vrije dagen en overuren in te ruilen voor de Het HWP Plan, investeer je in hun financiële welzijn en geef je hen de flexibiliteit om hun beloningen op een manier te gebruiken die voor hen het meest waardevol is. Dit kan resulteren in een meer gemotiveerd, tevreden en productief team. Bovendien laat je als werkgever zien dat je creatief en flexibel bent in het bieden van voordelen die écht het verschil maken.

Wil je meer weten over hoe dit werkt en hoe je dit kunt implementeren in jouw bedrijf? Neem contact met ons op voor meer informatie en advies!