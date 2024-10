Oproep tot invoeren van Europese veelvliegtaks

Dat blijkt uit onderzoek van bureau CE Delft in opdracht van onder meer anti-vliegbeweging Stay Grounded. 90 organisaties en 47 academici roepen in een gezamenlijke verklaring de EU op zo’n veelvliegtaks in te voeren.

Veel inkomsten, kleine groep die minder vliegt

De uitstoot zou daarmee sterk omlaag gaan, terwijl maar 5% van de mensen minder zou gaan vliegen. De overgrote meerderheid van de mensen zou er bovendien niet aan meebetalen. “Het zou een verzesvoudiging van de Europese luchtvaartbelastinginkomsten betekenen, gelijk aan 30% van het complete jaarlijkse budget.” De extra inkomsten zouden al 20% van de benodigde investeringen in het behalen van de overeengekomen klimaatdoelen kunnen bekostigen.

“Het maakt nu niet uit of je vliegt om je familie voor het eerst in jaren te bezoeken, of dat je voor de tiende keer dit jaar naar je vakantiehuis gaat”, aldus een woordvoerder. “Een veelvliegtaks zou een eerlijke maatregel zijn die excessief vliegen door vermogende passagiers aan banden legt en tegelijk de inkomsten vergroot waarmee ook kan worden geïnvesteerd in betaalbaar openbaar vervoer.”

Ook btw en brandstofheffing voor vliegmaatschappijen

De belasting zou oplopend worden geheven vanaf de tweede retourvlucht binnen een jaar en er zou een toeslag gelden voor de meest vervuilende vluchten en voor de duurste zitplaatsen. Bovendien zou in het voorstel de huidige uitzondering voor de luchtvaart op het heffen btw en belasting op brandstof worden opgeheven. “Dat zou een sociaal eerlijke manier zijn om buitensporige vervuiling door de meest welgestelde veelvliegers aan te pakken, terwijl lagere inkomensgroepen toegang houden tot betaalbare vluchten.”

Toeslag tot € 600 per vlucht

De belasting zou in de plaats komen van de huidige belastingen en gelden voor alle reizigers in de dertig landen van de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk. De eerste retourvlucht is vrij van heffing, daarna loopt het bedrag op: € 50 voor vluchten drie en vier, € 100 voor de twee vluchten daarna, oplopend tot € 400 vanaf de negende vlucht. Daar komt dan nog € 100 bij voor eerste klas of business class, € 50 voor middellange vluchten en € 100 voor lange vluchten. In totaal zou iemand die zijn tiende eersteklas-retourvlucht maakt over lange afstand dus tweemaal € 600 extra betalen. Het effect zou zijn dat de Europese vliegvelden ruim 25% minder passagiers hoeven te verwerken.

Volgens het onderzoek vliegt meer dan de helft van de mensen helemaal niet. 11% vliegt meer dan drie keer per jaar. Ruim een op de drie huishoudens met een inkomen van meer dan een ton boekt minimaal drie retourvluchten per jaar.