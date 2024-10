‘Veel omzetverlies bij accountantskantoren door tijdrovende urenregistratie’

Bijna de helft (47%) van meer dan 100 ondervraagde accountants heeft meer dan een kwartier per dag nodig om de gewerkte uren in het CRM-pakket te registreren.

Dit blijkt uit gebruikersonderzoek van ClockAssist onder diverse Nederlandse accountantskantoren. ClockAssist is een oplossing voor automatische urenregistratie in de accountancy.

Het tijdverlies er maand kan oplopen tot minimaal 5,5 uur. Tijd die anders aan klantwerk en factureren kon worden besteed. Met een gemiddeld uurtarief van €95,39 op 22 werkdagen per maand, komt dat voor deze kantoren gemiddeld neer op bijna €500 omzetverlies per tijdschrijvende medewerker per maand.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim een derde van de accountants gewerkte uren aan het einde van de werkdag schrijft (39%). Nog eens 34% doet dat liever overdag tussendoor. Een kleiner deel (20%) schrijft uren aan het eind van de week en 7% doet dat pas aan het einde van de maand.

Bekijk hier alle onderzoeksresultaten.