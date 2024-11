Binance moet persoonsgegevens klant vrijgeven na oplichting

Cryptoplatform Binance moet de naam en adresgegevens vrijgeven van een klant die een account heeft waarop valuta staat van een vrouw die is opgelicht. Dat heeft de rechtbank Den Haag bepaald in een kort geding.

Oplichting

De vrouw deed op 27 augustus 2024 bij de politie aangifte van beleggingsfraude en oplichting. Ze verklaarde dat iemand die ze via een datingplatform had ontmoet haar in de zomer van 2024 overhaalde te beleggen in cryptovaluta. In zes transacties legde ze in totaal 186.000 euro in, maar later bleek dat ze het geld had ingelegd bij een oplichtersplatform. De cryptovaluta bleken te zijn overgemaakt naar een of meer onbekende derden.

Forensisch onderzoek

Uit digitaal forensisch onderzoek bleek dat een deel van de cryptovaluta van de vrouw terecht is gekomen op een gebruikersaccount van cryptoplatform Binance. De vrouw verzocht Binance vervolgens om onder meer het betreffende account te bevriezen en de naam- en adresgegevens van de klant bekend te maken. Binance schorste daarop het betreffende account, de klant liet sindsdien niets meer van zich horen.

Kort geding

Via dit kort geding wilde de vrouw onder meer bereiken dat Binance de volledige naam en het adres van de klant vrijgeeft. Ook vorderde ze dat Binance het account geschorst houdt totdat ze een uitspraak in de bodemprocedure heeft en uit het account is terugbetaald waar ze volgens de uitspraak in de bodemprocedure recht op zou hebben.

Oordeel

De voorzieningenrechter oordeelt dat de vrouw er een rechtmatig belang bij heeft dat Binance de identificerende gegevens van de persoon achter het gebruikersaccount verstrekt. De vrouw heeft voldoende onderbouwd dat van haar ontvreemde cryptovaluta op het account te vinden zijn. Ze heeft door de fraude aanzienlijke schade geleden en heeft geen andere mogelijkheid om de identiteit van de klant te achterhalen.

Het belang van de vrouw om een bodemprocedure tegen de klant te kunnen beginnen weegt daarmee zwaarder dan de privacybelangen van de klant waarover Binance moet waken, oordeelt de rechter. De rechter beveelt Binance ook om het gebruikersaccount in elk geval voor de duur van de bodemprocedure geschorst te houden, totdat ze een uitspraak in de bodemprocedure heeft en uit het account is terugbetaald waar ze volgens de uitspraak in die bodemprocedure recht op zou hebben.

Binance wordt ook veroordeeld om binnen twee weken aan de advocaat van de vrouw bekend te maken welke activa op het geschorste account staan, zodat ze kan beoordelen of het zin heeft om een bodemprocedure te beginnen.

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2024:18170