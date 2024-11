De tijd om over te stappen is nu

Voor accountantskantoren is het einde van het jaar vaak een drukke tijd met het opstellen van jaarrekeningen, het afsluiten van boekjaren en het voorbereiden op fiscale rapportages. Juist in deze periode lijkt het overstappen naar nieuwe software een flinke uitdaging.

Toch biedt deze tijd ook een kans om met een frisse start het nieuwe jaar in te gaan. Met software die de dagelijkse werkzaamheden efficiënter maakt en bedrijfsprocessen volledig ondersteunt. Geautomatiseerd en flexibel.

Tijd voor nieuwe software

Na de derde kwartaalafsluiting staan er altijd nieuwe deadlines klaar voor accountants. Het is mogelijk om de focus op het werk te behouden en langzaamaan te starten met nieuwe software. Gun jezelf de tijd in die laatste maanden van het jaar, zodat je geleidelijk aan went aan het nieuwe systeem en de overgang soepel verloopt. Je richt de software precies in zoals jij dat wilt, passend bij de wensen en eisen van je accountantskantoor. Dat kan met modulaire bedrijfssoftware die opgebouwd is uit verschillende functionaliteiten. Online software betekent meteen dat alle gegevens actueel zijn en de kans op fouten tot een nulpunt wordt gebracht.

Snel van start

Het nieuwe jaar markeert vaak een moment van herstart voor zowel de administratie als de werkzaamheden. Door tegen het einde van het jaar nieuwe software te implementeren, is het team volledig op de hoogte van de nieuwe processen en kan het zonder vertraging starten. Met als resultaat meer efficiëntie, een betere samenwerking, overzicht en een hogere klanttevredenheid. Aanbieders van software zijn ingespeeld op de branche en zijn zicht bewust van piekmomenten van accountantskantoren. Bij een overstap wordt er dan ook extra ondersteuning en begeleiding aangeboden voor een soepel proces van oud naar nieuw.

Creëer een voorsprong

Het einde van het jaar is ook een tijd voor reflectie en verandering. Het is daarom een uitgelezen kans om een nieuw systeem te omarmen en eigen te maken. Helemaal als het hele accountantskantoor daardoor efficiënter (samen)werkt en direct aan de slag kan. Wat voorheen misschien te veel tijd kostte, heb je in een kwartaal opgelost door te kiezen voor branchegerichte software die de processen volledig ondersteunt. Creëer een voorsprong in het nieuwe jaar en laat de software voor jou werken.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Kies de modules die bij jouw accountantskantoor passen en ervaar de voordelen van procesoptimalisatie. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.