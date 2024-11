Onverwachte Amerikaanse belastingverplichting voor Nederlandse ondernemer in Nederland

Als accountant kun je te maken krijgen met ondernemers die, zonder dat ze het weten, belastingverplichtingen in Amerika hebben. De Amerikaanse belastingwetgeving is complex en tijdrovend, daarom kan het raadzaam zijn om hier hulp voor in te schakelen.

Waarom is de Amerikaanse belastingplicht complex?

Sommige ondernemers in Nederland kunnen, zonder dat ze zich hiervan bewust zijn, belastingplichtig zijn in Amerika.

Dit kan gelden voor mensen die in de VS geboren zijn, een Amerikaanse ouder hebben, of ooit een Green Card hebben gehad. De VS hanteert het systeem van Citizen Based Taxation (CBT), waarbij iedereen met de Amerikaanse nationaliteit jaarlijks belastingaangifte moet doen, ongeacht waar ze wonen of werken.

Als accountant ben je bekend met de Nederlandse belastingregels, maar de Amerikaanse regels zijn een stuk complexer en vereisen specialistische kennis. Fouten in dit proces kunnen grote financiële gevolgen hebben. Daarom is het raadzaam om hier niet zelf mee aan de slag te gaan, maar direct gebruik te maken van de expertise van professionals.

Dubbele belasting vermijden: een uitdaging

Het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten voorkomt in veel gevallen dubbele belasting. Dit verdrag zorgt ervoor dat inkomsten die in Nederland zijn belast, niet nogmaals in de VS worden belast. Toch blijft er in beide landen een aangifteplicht bestaan, en het correct toepassen van belastingkredieten en vrijstellingen vergt nauwkeurige kennis van zowel de Nederlandse als Amerikaanse regels.

Dit verdrag bevat nuances die lastig zijn toe te passen. Het verkeerd verwerken van belastingkredieten of -vrijstellingen kan leiden tot dubbel belasting betalen of boetes van de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Het is daarom verstandiger om de belastingaangiften in beide landen over te laten aan specialisten, die precies weten hoe de regels moeten worden toegepast.

Rapportageverplichtingen: FBAR en FATCA

Naast de jaarlijkse belastingaangifte kunnen ondernemers verplicht zijn om extra rapportages in te dienen voor de VS, zoals de Foreign Bank Account Report (FBAR) en rapportages onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze regels gelden voor buitenlandse bankrekeningen die boven bepaalde drempels uitkomen. Het niet of onjuist indienen van deze rapportages kan leiden tot forse boetes en juridische complicaties.

De Amerikaanse rapportageregels brengen extra administratieve lasten met zich mee. In plaats van zelf deze complexe regelgeving te proberen te beheersen, is het raadzaam om experts in te schakelen die precies weten hoe deze regels correct moeten worden nageleefd. Dit voorkomt fouten en beschermt ondernemers tegen onnodige boetes.

De impact op de bedrijfsvoering

Voor Nederlandse ondernemers met Amerikaanse belastingverplichtingen kunnen deze regels een aanzienlijke extra belasting vormen, zowel financieel als administratief. Deze verplichtingen voegen complexiteit toe aan de bedrijfsvoering. Als deze belastingzaken niet op de juiste manier worden afgehandeld, kunnen ondernemers te maken krijgen met geblokkeerde bankrekeningen en andere financiële complicaties.

Hoewel accountants een belangrijke rol kunnen spelen bij het informeren van hun klanten, is het belangrijk om te beseffen dat de Amerikaanse belastingwetgeving een specialistisch vakgebied is. Door samen te werken met professionals kunnen ondernemers beschermd worden tegen de valkuilen van de Amerikaanse regelgeving en kunnen zij zich richten op het runnen van hun bedrijf.

Waarom direct professionele hulp inschakelen verstandig is

De Amerikaanse belastingwetgeving verandert regelmatig en kan voor accountants zonder ervaring op dit gebied ingewikkeld zijn. Het risico op fouten is groot, en zelfs kleine vergissingen kunnen leiden tot boetes of dubbele belasting. Om ondernemers te beschermen tegen deze risico’s, is het van belang om tijdig contact op te nemen met experts die bekend zijn met de Amerikaanse wetgeving.

Americans Overseas biedt deze specialistische kennis en kan helpen met zaken zoals het aanvragen van een Social Security Number (SSN), het indienen van belastingaangiften en het voldoen aan de FBAR– en FATCA-regels. Door tijdig hulp in te schakelen, kunnen ondernemers zich volledig richten op hun bedrijfsvoering, zonder zich zorgen te hoeven maken over ingewikkelde belastingzaken.

Ondersteuning voor ondernemers

Als accountant hoef je niet alle details van de Amerikaanse belastingwetgeving te beheersen. Jouw belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat ondernemers de juiste hulp krijgen. Door samen te werken met specialisten kunnen ondernemers worden beschermd tegen fouten en boetes.

De samenwerking zorgt ervoor dat:

Alle belastingregels in de VS en Nederland correct worden nageleefd.

Ondernemers boetes en juridische problemen kunnen vermijden.

De bedrijfsvoering zonder belastingcomplicaties kan doorgaan.

Voor ondernemers die te maken hebben met Amerikaanse belastingverplichtingen, is het essentieel om de juiste stappen te nemen en professionele hulp in te schakelen. Het zelf proberen op te lossen kan leiden tot onnodige complicaties. Als accountant is je beste stap om direct contact op te nemen met Americans Overseas, die de kennis en ervaring hebben om jouw klant door dit complexe proces te begeleiden.