PIA Group groeit verder met aansluiting van Borrie Accountants

Ook Borrie heeft besloten zich aan te sluiten bij PIA Group. Het accountantskantoor is al sinds 1950 een vertrouwde naam in de regio’s Rotterdam en Amsterdam.

Volgens Ewout Brouwers, CEO van PIA Group, past Borrie perfect binnen het model van PIA Group. “PIA biedt een unieke combinatie van schaalvoordelen en behoud van eigen identiteit en ondernemerschap. Dit maakt ons aantrekkelijk voor kantoren die zowel willen groeien als hun kernwaarden willen behouden”, aldus Brouwers.

Sinds de oprichting van het kantoor in 1950 door de familie Borrie, is het uitgegroeid tot een kantoor voor mkb-ondernemers in Rotterdam en Amsterdam. Borrie heeft een Wta-vergunning en biedt full-service diensten aan zijn klanten. “Vanaf de eerste kennismaking waren wij overtuigd dat PIA Group de beste partner voor ons is”, licht het bestuur van Borrie toe in een verklaring. “Met PIA behouden wij onze vertrouwde naam en aanpak, terwijl we worden ondersteund op belangrijke gebieden zoals HR, technologie en marktinnovaties.”

Bestuursvoorzitter van Borrie (en voorzitter van SRA) Diana Clement, voegt toe: “Als bestuur blijven we ondernemen onder de vlag van PIA Group, met de zekerheid dat onze klanten profiteren van de schaalvoordelen en innovaties die PIA ons biedt.”

Filosofie PIA Group

Ewout Brouwers benadrukt de filosofie van PIA Group: “We versterken onze partners zonder hun eigenheid aan te tasten. Borrie is een echt familiebedrijf en past naadloos binnen onze groep van regionale merken. Wij helpen kantoren hun unieke identiteit te behouden en bieden ondersteuning op het gebied van HR, Data, Finance, Operations, Sales & Marketing en Advisory. Zo kan iedereen zich nog beter richten op het adviseren en begeleiden van klanten.”

Met de toevoeging van Borrie groeit PIA Group naar 9 regionale merken en 27 vestigingen in Nederland. Brouwers: “We zijn ontzettend trots dat Borrie ons komt versterken en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

PIA Group Nederland streeft ernaar om in een markt van schaalvergroting een toonaangevende speler te worden in accountancy- en advisorydiensten. Sinds de oprichting in 2012 door Steven Brouckaert is PIA Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, actief in Nederland en België, met meer dan 70 kantoren en ruim 2.000 medewerkers. Lees hier meer over de overnames die PIA Group al eerder deed in Nederland.