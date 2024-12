Peter Essers ontvangt de Jan Zweekhorst Award 2024

SRA-voorzitter Diana Clement en Bart Zweekhorst, een van de zonen van Jan Zweekhorst, reikten de award uit tijdens het 35-jarig jubileumevent van SRA op 10 december.

Jan Zweekhorst Award

Het SRA-bestuur besloot in 2021 – toen SRA-voorzitter Jan Zweekhorst plots overleed – om jaarlijks een award uit te reiken. “Hiermee gedenken wij Jan”, licht SRA toe. “De Jan Zweekhorst Award wordt uitgereikt aan een organisatie, team of persoon binnen of buiten SRA, die zich praktisch onderscheiden heeft op fiscaal of accountancygebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire mkb-praktijken opereren. De award staat eveneens voor verbinding, passie, inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Een onafhankelijke jury kent via een selectieprocedure de award toe.”

Uit het juryrapport

“Essers voldoet aan alle criteria”, aldus de jury. “Essers is enerzijds altijd een criticus geweest en anderzijds een verbinder. De emeritus hoogleraar belastingrecht heeft zich met zijn (maatschappelijke) functies als wetenschapper op de universiteit en als senator in de Eerste Kamer – over meerdere periodes – altijd geroerd in maatschappelijke en ondernemingsvraagstukken van ons fiscale stelsel, zoals rechtsvormneutrale belastingheffing, de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek en box 3.

Die betrokkenheid laat hij ook zien als voorzitter van de vereniging voor Belastingwetenschap, als redactievoorzitter van het Weekblad Fiscaal Recht en als lid van de redactie van het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht. Met zijn carrière als wetenschapper, het senatorschap en de vele publicaties heeft Essers zich altijd ingezet voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel, met name voor ondernemers.”

Drijfveer

Drijfveer van Essers is om fiscale gebeurtenissen in de context van toen te zetten – hij heeft een ware passie voor geschiedenis en dan met name voor de Tweede Wereldoorlog – en daar lering uit te trekken. Hij komt daar ook op terug in zijn academische afscheidsrede van maart 2024. Wat bepaalt het succes of het falen van belastinghervormingen? Die lessen kunnen wetenschappers en beleidsmakers gebruiken en er hun voordeel mee doen.

Menselijke maat

Hij was als senator ook lid van de werkgroep Zelfevaluatie van de Eerste Kamer over de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarover zei hij in een interview met het Tilburg University Magazine met zoveel woorden: “Als je je als fiscalist puur fiscaaltechnisch opstelt zonder te kijken naar de mens achter het verhaal, dan heb je grote kans dat het fout loop.” Waarmee hij ook bedoelt te zeggen dat er na het aannemen van de wet aandacht moet zijn voor hoe een wet in de praktijk functioneert.

Andere passie

Tot slot noemt de jury in het juryrapport nog Essers’ rol als voorzitter van het symfonisch blaasorkest van Koninklijke Sophia’s Vereeniging, een blaasorkest dat al tientallen jaren tot de top van blaasorkesten in Nederland behoort. “Hij regelt van alles, zoals de reizen naar het buitenland. En als het nodig is, hangt hij ook de jassen op in de garderobe”, aldus een ingewijde.

Foto: Bart Zweekhorst (L) en Prof. dr. Peter Essers (R).