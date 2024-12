HET JAAR VAN (1): “Ik wens de sector minder angst toe voor de AFM, en dat de toezichthouder meer luistert naar de respons”

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Er zijn meerdere onderwerpen die om de eerste plaats strijden, maar degene die uiteindelijk bij mij bovenaan staat is het assurance verstrekken bij duurzaamheidsverslaggeving. In zeer korte tijd is een verslaggevingskader op inhoudelijk een nieuw terrein voor accountants ontwikkeld in Europees verband, wat accountants zich moeten eigen maken, waarbij ze ook afhankelijk zijn van de voortgang die hun (grote) cliënten daarin boeken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de accountancysector minder angst toe voor de AFM, en dat de toezichthouder meer luistert naar de respons die zij uit de sector krijgt. Dat de menselijke maat weer terugkomt en gesprekken, debatten en discussies, over inhoud gaan. Ik wens de sector ook toe dat de beroepsorganisatie een leidende rol zal spelen in het ontwikkelen van een normenkader voor de uitvoering van controleopdrachten (interpretaties van controlestandaarden) en met accountantskantoren in gesprek gaat over waar daarin de belangrijkste knelpunten worden ervaren.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2025?

Mooie vraag. Kansen zijn volop aanwezig voor 2025. Als ik deze benader vanuit mijn rol als Academisch Verantwoordelijke (Nyenrode Business Universiteit) dan is de grootste kans dat we in ons experiment ‘integratie theorie- en praktijkopleiding’ de wereld van opdrachtgevers, studenten en onderwijsinstelling bij elkaar brengen. Daarin ligt veel potentie in het bereiken van hoger leerrendement, en het vak meer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Bij die kansen denk ik ook aan de mogelijkheid die we hebben om met de NBA en CEA mee te denken op het gebied van het beroepsprofiel en het nieuwe stelsel van eindtermen. Het jaar 2025 belooft als ‘historisch’ de geschiedenisboeken in te gaan.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Het is het hele jaar druk. Daarom is mijn oplossing om in de drukte tijd te reserveren voor ontspanning, bijvoorbeeld door wekelijks en gedisciplineerd te gaan hardlopen, tijd met het gezin en vrienden door te brengen, en geregeld even ‘af te taaien’ voor vakantie of het lezen van een goed boek. De zondagse rustdag probeer ik zoveel mogelijk in ere te houden.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2025 jouw beste wensen en waarom?

De beroepsorganisatie wens ik veel wijsheid en inzicht toe. Het valt niet mee om in de veelheid en complexiteit van ontwikkelingen een juiste koers te varen, en de beroepsgroep hierin ook mee te krijgen. Maar er zijn veel accountants die het accountantsberoep een warm hart toedragen en graag willen meedenken en meewerken, zodat we als beroep van groot maatschappelijk belang blijven.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik ben keer op keer onder de indruk van de nieuwe generatie accountants (in opleiding). Ik denk bijvoorbeeld aan: de betrokkenen bij Busy Season Talks, de Nyenrode VAS (Vereniging van Accountancy Studenten) en hun rol in bijvoorbeeld de Opleidingscommissie, de NBA Young Profs (met hun bijdragen in 2023 en 2024 aan ronde tafels e.d). Gaaf om te zien hoeveel energie en wijsheid zij al hebben, en maatschappelijke betrokkenheid.

Op het gebied van duurzaamheid denk ik ook aan Dick de Waard, Nancy Kamp-Roeland, en Wim Bartels, die zich ogenschijnlijk onvermoeibaar inzetten om de beroepsgroep ieder op eigen wijze naar een volgend level te brengen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2025?

Privé: hoop ik te werken aan meer balans in het leven.

Zakelijk Nyenrode:

de leerstoel MKB accountancy tot verdere bloei te brengen met onder andere academische publicaties op het gebied van de accountant-cliëntrelatie en integriteitinschatting.

Een geslaagd experiment ‘integratie theorie- en praktijkopleiding’

Zakelijk V&A: al onze cliënten verder te helpen in het voortdurende kwaliteitsstreven. Specifiek zie ik voor me dat we enorme stappen maken in de leerontwikkeling op het gebied van CSRD.