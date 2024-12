HET JAAR VAN (3): “Ik wens de accountancysector meer nieuwsgierige mensen toe”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

De geboorte van mijn roman Pijnloos Prikkeldraad. Ik huldig al jaren het principe dat je als eenpitter jezelf moet prikkelen om steeds weer nieuwe terreinen te verkennen. Doe je dat niet, dan wordt je leven uiteindelijk een soort repeterende Groundhog Day en je werk wordt daar niet beter van. Ik schrijf veel maar een roman was echt een heel nieuw terrein. Ik vond het geweldig.

Wie leerde jou in 2024 een belangrijke les?

Ik las het Zelfverwoestingsboek van Marian Donner. Kortweg pleit zij ervoor dat we niet zo perfect moeten proberen te zijn maar accepteren dat we af en toe domme dingen doen. Dingen waar we ons voor schamen of waar we spijt voor hebben. Dat we af en toe ongelukkig zijn of chagrijnig. Dat dat juist prima is. Want dat hoort bij het leven. We rommelen allemaal maar wat aan.

Wat wens je de accountancysector toe?

Meer nieuwsgierige mensen. Ik probeer met mijn boeken, artikelen en presentaties accountants vaak een beetje voorbij de waan van de dag en voorbij het eigen domein te laten kijken naar wat er in de wereld gebeurt. In mijn geval gaat het dan bijna altijd over technologie, maar ik denk dat het op elk terrein goed is. Helaas ben ik soms wel teleurgesteld over het gebrek aan nieuwsgierigheid. Ik begrijp dat wel, want de drukte is enorm. Maar doorhollen is niet altijd goed.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

‘Hij wil’ schrijven. In plaats van ‘hij wilt’. De laatste schrijfwijze rukt op en is haast even erg als ‘me moeder’. Ik verklaar officieel de oorlog nu.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Ik boks een paar keer per week. Enorm zwaar, maar het levert me heel veel energie op en ik word er een aangenamer mens van voor mijn omgeving. De totaal andere kant van het oplaadspectrum: ik drink graag whisky.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2025 jouw beste wensen en waarom?

Iedereen. Maar als ik dan toch een zakelijke relatie moet noemen dan is dat Sander Klous, hoogleraar aan de UvA. Ik werk al jaren met hem samen. We zijn complementair op een manier die ik verder bij niemand tegenkom. Ik leer elke keer weer en we dagen elkaar uit om voorbij de technologiehypes te kijken naar de onderstroom.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik vind de Vlaming Peter Hinsen een van de meest inspirerende sprekers en hij publiceert ook vaak visies op een heel compacte en begrijpelijke manier. Ik heb een keer een interview met hem gedaan en hij is echt bevlogen. Veel andere sprekers lijken het vaak op de automatische piloot te doen. Peter belichaamt eigenlijk de nieuwsgierigheid die ik iedereen toewens.