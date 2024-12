HET JAAR VAN (4): “Het vak verandert, maar de waarde van accountants blijft onveranderd groot”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

2024 was mijn eerste jaar als directeur bij Fiscount – een jaar dat vooral in het teken stond van aftasten, leren en ontdekken. Het eerste jaar in een nieuwe rol is altijd uitdagend, maar al snel voelde ik dat Fiscount echt een organisatie is die bij mij past. Ik ben nog steeds volop met mijn vak bezig, maar op een heel andere manier: waar ik vroeger direct voor mkb-bedrijven werkte, zet ik me nu vooral in voor mijn branchegenoten. Door hen te ondersteunen en verder te helpen, kan ik op een bredere schaal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en versterking van de sector. Ondanks de vele veranderingen die we dit jaar hebben doorgevoerd, ben ik enorm trots op de doelen die we samen hebben bereikt. Dat geeft vertrouwen en energie voor de toekomst.

Wie leerde jou in 2024 een belangrijke les?

Mijn businesscoach heeft me dit jaar een waardevolle les geleerd: directievoering is meer een marathon dan een sprint, en plezier in wat je doet is daarbij essentieel. Het is makkelijk om jezelf te verliezen in de waan van de dag, maar het is juist belangrijk om af en toe even uit te stappen, tot rust te komen en te reflecteren. Daarnaast heeft hij me eraan herinnerd hoe waardevol het is om stil te staan bij de successen die we behalen, groot en klein. Dat bewustzijn helpt om energie en focus te behouden, ook in drukke tijden.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Het accountantslandschap is duidelijk in beweging, met een sterke hervorming door toenemende overnames en samenwerkingen tussen kantoren en PE-partijen. Wat mij vooral bezighoudt, is hoe deze veranderingen niet alleen impact hebben op organisatiestructuren, maar ook op kwaliteit en hoe we met klanten en collega’s omgaan. Ik gun de nieuw ontstane kantoren van harte dat ze een goede balans weten te vinden tussen schaalgrootte, kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Wat wens je de accountancysector toe?

Meer zelfbewustzijn en trots. Het vak verandert, maar de waarde van accountants blijft onveranderd groot. Ik hoop dat de sector durft te blijven groeien en in zichzelf blijft investeren, zowel in technologie als in mensen. Daarnaast wens ik dat de toenemende regeldruk niet alleen vanuit theoretisch oogpunt wordt benaderd, maar vooral praktisch toepasbaar blijft voor accountants in het mkb. Zij zijn het fundament van onze sector en staan dagelijks dicht bij ondernemers. Regelgeving moet hen ondersteunen in plaats van belemmeren, zodat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: het adviseren en versterken van ondernemers.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

Minder reactief, meer proactief. Te vaak wachten we op veranderingen van buitenaf, zoals nieuwe regelgeving. We moeten eerder zelf aan het stuur gaan zitten en laten zien dat we toekomstgericht werken, met aandacht voor zaken als duurzaamheid en ethiek.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2025?

Een van de grootste kansen ligt grotendeels in de toepassing van AI binnen de accountancy. AI heeft de potentie om veelvoorkomende taken, zoals het signaleren van afwijkingen en trends in financiële data, grotendeels te automatiseren. Dit geeft accountants meer ruimte om zich te richten op strategisch advies en het creëren van waarde voor hun klanten. Daarnaast kan AI grotendeels ingezet worden voor geavanceerde data-analyses en voorspellende modellen, waarmee accountants hun klanten beter kunnen ondersteunen bij het maken van toekomstgerichte beslissingen. Voor kantoren die AI grotendeels integreren in hun processen, liggen er volop mogelijkheden om hun dienstverlening te verbeteren en een voorsprong te nemen in een steeds competitievere markt.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Sporten helpt mij om mijn hoofd leeg te maken, vooral op de padelbaan. Mijn vriendin reist graag en heeft nog een flinke bucketlist van plekken op de wereld die zij wil ontdekken. Ik heb het geluk dat zij mij nog steeds meevraagt, wat zorgt voor mooie momenten samen en nieuwe perspectieven. Die balans tussen werk, sport en reizen geeft me de energie om met frisse ideeën en focus weer aan de slag te gaan.