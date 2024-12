HET JAAR VAN (11): “De situatie rondom de examenfraude heeft collega’s dichter bij elkaar gebracht”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2024 en wat wensen zij voor 2025? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Mariska van de Luur, head of Assurance bij KPMG.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Op het gebied van innovatie wordt veel in beweging gebracht. AI wordt door ons gebruikt bij de controle van klanten en tegelijkertijd wordt het gebruik van AI door klanten steeds vaker door ons ge-audit. Steeds dieper dringt AI door in bedrijfsprocessen, zoals bij een verzekeraar waar AI wordt ingezet voor het toekennen van schadeclaims. Door deze ontwikkelingen wordt de rol van de accountant verder vergroot. De behoefte aan zekerheid over dit onderwerp wordt steeds prominenter. De rol van de accountant zal hierdoor nog meer groeien. Want in deze onzekere tijden hebben wij een belangrijke taak door zekerheid te bieden.

Wie leerde jou in 2024 een belangrijke les?

Het is niet zozeer de vraag van wie, maar van welke situatie ik heb geleerd. Er werd ons een forse boete opgelegd door de Amerikaanse toezichthouder vanwege het delen van antwoorden op toetsen van trainingen: examenfraude. Dat dit bij ons kon gebeuren was een schok, vooral voor de duizenden collega’s die op geen enkele manier bij de kwestie betrokken waren.

Wat deze situatie duidelijk maakt, is dat het belangrijk is dat je doorlopend blijft werken aan de organisatiecultuur en die blijft aanpassen aan de maatschappelijke maatstaven van vandaag. Dit jaar is ons cultuurprogramma versterkt en we praten hierover met elkaar. Zo stellen we ons de vraag waarom dit niet eerder werd opgemerkt. Daarnaast zijn we de dialoog met stakeholders aangegaan, terwijl het werk met toewijding is voortgezet. Wat opvalt, is hoe deze situatie collega’s dichter bij elkaar heeft gebracht.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De audit van niet-financiële informatie is onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk. We werken daarvoor samen met collega’s die een andere achtergrond hebben, zoals biologen en mensenrechtendeskundigen. We stellen onze klanten kritische vragen: staan er fabrieken op de balans die kwetsbaar zijn voor extreem weer? Daarnaast onderzoeken we wat klimaatverandering betekent voor de toekomstige inkomsten van bedrijven.

En hoewel we steeds meer techniek gebruiken om ons werk te doen, blijft de menselijke factor – intuïtie en ethische overwegingen – onmisbaar in alles wat we doen. Dat alles komt uiteindelijk samen in de handtekening die door de accountant wordt gezet.

Wat wens je de accountancysector toe?

Dat steeds meer mensen zien en begrijpen welke rol de accountant heeft in de maatschappij. Hiervoor zullen we meer van onszelf moeten laten zien. Opdat anderen begrijpen wat wij doen. De rol van de accountant gaat verder dan het bieden van vertrouwen. Om zijn of haar handtekening te kunnen zetten, kijkt de accountant van KPMG verder dan de cijfers. De volledige context wordt meegenomen.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Doordeweeks speel ik tennis en waterpolo en gaat af en toe de computer ook helemaal uit. Op vakantie met mijn gezin laad ik helemaal op vanuit andere culturen, veel buiten zijn en het werk helemaal loslaten.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik bewonder mensen die de status quo durven te verbeteren, zelfs in de kleinste details. Autonome individuen die stappen durven te zetten, daar houd ik van. De leden van onze Young Board doen dit ook; ze maken moeilijke onderwerpen bespreekbaar en durven actie te ondernemen. Kantelen daarmee de blik van ervaren collega’s.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2025?

Rust, reinheid en regelmaat blijft voor mij de basis die leuke dingen mogelijk maakt. Zelf wil ik veel doen, alles uit het leven halen. Met die basis lukt het. Ik heb erg veel zin in het nieuwe jaar tezamen met de vele mooie mensen die ik om me heen heb, zowel privé als zakelijk.