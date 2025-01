‘Belangrijkste man in accountancy’ waarschuwt tegen verlagen van normen

Melancon trad in 1995 aan jongste baas van de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Hij was toen 37. Afgelopen december ging hij met pensioen als de langstzittende CEO van het AICPA. In een afscheidsinterview met de Financial Times uit hij zijn zorgen over de toekomst van de accountancy.

Personeelsgebrek

Die zorgen zitten met name aan de kant van het chronische personeelstekort. Jonge mensen worden verleid voor het vak te kiezen met hogere salarissen en lagere instapeisen. Hierdoor is het aantal kandidaten dat het CPA-examen (vergelijkbaar met de Nederlandse RA) aflegt drastisch gedaald. Accountantskantoren eisen hervormingen om de kwalificatie goedkoper en sneller te maken. Melancon waarschuwt voor een ‘race to the bottom’, wat het beroep kan schaden. “Wij zijn een zeer gerespecteerd beroep in een wereld waarin vertrouwen schaars is,” zegt hij in het interview. “We moeten het respect behouden dat we krijgen van het publiek, de zakenwereld en toezichthouders.”

150-uur-regel

Sommige bedrijven houden het tekort aan hoogopgeleide accountants verantwoordelijk voor mogelijke fouten in financiële rapportages. Lokale overheden en bedrijven in de VS klagen, net als in Nederland, dat het moeilijker is om accountants te vinden. Als reactie hierop ging de AICPA, na grote interne druk, overstag. In september deed ze een voorstel om de eis van vijf jaar universitaire studie te schrappen, de zogenaamde 150-uur-regel. Dat is een jaar meer dan de gebruikelijke 120 uur van een bachelordiploma. Melancon is skeptisch: “De 150-uur-regel heeft ons beroep verheven. In de jaren ‘70 leek het meer op een ambacht dan op een beroep. Het verhoogde de kwaliteit van de mensen in ons vakgebied en onze status. Dat ontkennen, is de geschiedenis ontkennen.”

Toch staat Melancon niet bekend als conservatief. Onder zijn leiding digitaliseerde de AICPA het CPA-examen en maakte hij de kwalificatie internationaal beschikbaar. Ook stimuleerde Melancon de ontwikkeling van auditsystemen en technologie die door kantoren gedeeld konden worden. Het tijdschrift Accounting Today riep hem consequent uit tot de meest invloedrijke persoon in het vakgebied.

Praktijktraining

Een nieuw discussiepunt is de praktijktraining die de AICPA als alternatief voor het vijfde jaar universiteit heeft voorgesteld. Volgens de FT wilde de grote accountantskantoren een eenvoudiger systeem dan het voorgestelde, waarin supervisors moeten certificeren dat nieuwe medewerkers tientallen specifieke vaardigheden of “competenties” hebben opgedaan. Critici noemen het plan te complex, duur en subjectief, maar Melancon benadrukt dat het waarborgen van specifieke competenties essentieel is om te voorkomen dat een ongeschoolde professional het beroep in diskrediet brengt. “Kantoren investeren serieus in hun mensen, dus het zou geen enorme verandering moeten zijn voor de meeste kantoren.”

Private equity

Ook private equity verandert het vakgebied. Sinds 2022 heeft het een derde van de 30 grootste Amerikaanse kantoren overgenomen, met beloftes om technologie te financieren en winsten te delen met oudere en jongere partners. Toezichthouders waarschuwen echter dat deze eigendomsstructuur de objectiviteit van audits bedreigt en mogelijk normen verlaagt. “Ik denk niet dat de traditionele partnerschapsstructuur de enige manier is waarop ons vakgebied kan functioneren,” zei Melancon. Hoewel hij experimenten verwelkomt, waarschuwde hij dat “niet alle deals met private equity een droomhuwelijk zullen zijn.” Hij voorziet dat accountantskantoren op zoek gaan naar investeerders die voor de lange termijn blijven in plaats van snelle winsten te maken.

