Private equity krikt waardering Amerikaans accountantskantoor bijna 40 procent op

Een door Blackstone geleid investeringsgroep neemt een meerderheidsbelang in het Amerikaanse accountantskantoor Citrin Cooperman. De waardering van Citrin is na een eerdere investering met bijna 40 procent toegenomen.

Blackstone neemt het aandelenpakket over van New Mountain Capital, de vorige meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf. Het accountantskantoor wordt op 2 miljard dollar gewaardeerd. Volgens bronnen in de Financial Times is dit ongeveer 15 keer de EBITDA van Citrin Cooperman.

Waardering

Het laat zien hoe private equity streeft naar waardevermeerdering: New Mountain Capital betaalde in 2021 nog 11 keer de EBITDA. Dit komt neer op een stijging van de waardering van Citrin Cooperman van 36 procent in zo’n 3 jaar. Blackstone participeert middels een investeringsgroep om ervoor te zorgen dat haar belang onder de 50% blijft. Dit is wat Amerikaanse regels vereisen.

Overnames

Citrin Cooperman, opgericht in 1979, is een toonaangevend accountants-, belasting- en adviesbedrijf dat wereldwijd meer dan 15.000 klanten bedient. Alan Badey, CEO van het bedrijf, denkt dat Blackstone vooral gaat helpen om te investeren in diensten en technologie. Citrin heeft een groeistrategie. De afgelopen jaren nam het kantoor andere kantoren over. Het bedrijf heeft 450 partners en 2800 medewerkers, wereldwijd.