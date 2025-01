Wat moet je over DAC7 weten om hoge boetes in te voorkomen?

DAC7 verplicht digitale platform exploitanten om specifieke informatie over hun verkopers te rapporteren aan belastingautoriteiten. Met de omzetting van deze richtlijn in wetgeving door EU-lidstaten moesten exploitanten hun eerste rapportages indienen vóór 31 januari 2024.

Sinds 1 januari 2023 zijn deze exploitanten echter al verplicht relevante gegevens te verzamelen, wat de urgentie voor naleving onder zowel platform exploitanten als hun verkopers heeft vergroot.

Inzicht in DAC7

DAC7 is de zevende versie van de EU-richtlijn voor administratieve samenwerking op het gebied van belastingheffing en heeft tot doel de belasting transparantie te vergroten en belasting ontduiking tegen te gaan door digitale platforms, variërend van online marktplaatsen tot dienstverleners, te verplichten gedetailleerde informatie over hun verkopers te verzamelen en te rapporteren. Dit omvat verkopers die actief zijn in sectoren zoals livestreaming, voedsel bezorging en ride-hailing.

De richtlijn is niet alleen van toepassing op platforms binnen de EU, maar ook op niet-EU-exploitanten die verkoop of diensten binnen de EU faciliteren.

DAC7 Nalevings vereisten

Om aan DAC7 te voldoen, moeten digitale platform exploitanten een uitgebreide set gegevens verzamelen van hun rapportageplichtige verkopers, waaronder:

Juridische naam of naam van het individu

Primair adres

Fiscaal Identificatienummer (TIN)

BTW-identificatienummer (indien beschikbaar)

Geboortedatum (voor individuen)

Handels registratienummer (voor entiteiten)

Informatie over eventuele vaste inrichtingen binnen de EU

Exploitanten zijn verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en kunnen gebruik maken van derden voor due diligence, maar behouden de uiteindelijke verantwoordelijkheid.

DAC7 Rapportageverplichtingen

DAC7 vereist jaarlijkse rapportages, met deadlines vastgesteld op 31 januari van het jaar volgend op de identificatie van rapportageplichtige verkopers. Exploitanten moeten rapportages indienen bij de belastingautoriteit in hun EU-lidstaat van vestiging of één lidstaat kiezen als zij in meerdere jurisdicties opereren. De rapportages moeten details bevatten over totale verkopen en eventuele kosten of belastingen die in rekening zijn gebracht.

