Aantal faillissementen weer op precoronaniveau

Het aantal faillissementen was vorig jaar 30% hoger dan in 2023, meldt het CBS. Bij accountants en administratiekantoren was de toename met 12,5% minder sterk.

Daarmee zijn er meer bedrijven failliet gegaan dan in 2019, het laatste jaar voor de covidpandemie.In totaal werden vorig jaar 4.270 bedrijven failliet verklaard, tegen 3.272 in 2023. Het aantal faillissementen in 2024 was het hoogste in acht jaar. In 2019, vlak voordat de coronacrisis losbarstte, vielen er 3.792 bedrijven om. Daarna zakte het aantal faillissementen met een dieptepunt in 2021, toen iets meer dan 1.800 bedrijven failliet werden verklaard.

Overigens fluctueert het aantal faillissementen door het jaar heen. In de maand december 2024 lag het aantal faillissementen (318) bijvoorbeeld lager dan in dezelfde maand een jaar eerder (385). Dat was voor het eerst na april 2022.

Handel aan kop

De handel kampt traditiegetrouw met de meeste faillissementen. Vorig jaar waren dat er 811. Daarna volgde de bouwnijverheid met 618 en de specialistische dienstverlening met 509 faillissementen. Absoluut gezien was de stijging het sterkst in de specialistische dienstverlening: daar gingen 157 bedrijven en instellingen meer failliet dan in 2023. De groei zit vooral bij concernholdings, concerndiensten, managementadvies, architecten en ingenieurs. Met een stijging van 139 faillissementen volgde de bouwnijverheid als tweede. De toename is vooral toe te schrijven aan de gespecialiseerde bouw (waaronder bouwinstallatie- en afwerkingsbedrijven).

Stijging bij accountants en administratiekantoren minder sterk

In de categorie specialistische zakelijke dienstverlening noteerde het CBS 45 faillissementen in december, waarvan drie in accountancy en administratie. In heel 2024 gingen 509 gespecialiseerde zakelijke dienstverleners failliet, 45% meer dan de 352 in 2023. Bij de accountants- en administratiekantoren ging het aantal faillissementen minder sterk omhoog: van 16 naar 18 (+12,5%). Daar is het niveau van 2019 ook nog niet bereikt: in dat jaar werden nog 25 bedrijven failliet verklaard. Wel is het 2024-totaal een verdubbeling van de aantallen in coronajaren 2021 en 2022, toen de rechtbank het faillissement uitsprak over negen ondernemingen.